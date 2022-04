"Kỳ quái" dự án trang trí cầu hơn 1,5 tỷ đồng giữa lòng thành phố

Nhiều ngày nay, một số người dân Quảng Trị bày tỏ ý kiến về việc cầu Đại An, nằm trên đường Hùng Vương, TP Đông Hà được trang trí khá kỳ lạ, gây "nhức mắt", cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông.

Theo quan sát, ở 2 bên lan can cầu Đại An được dựng hàng trăm thanh inox, sơn màu vàng nhạt, ở đỉnh đầu sơn màu đỏ, trông tựa như que diêm.

Cầu Đại An được trang trí với hình dáng kỳ lạ.

Hai bên cầu được trang trí các thanh inox dựng đứng như hàng rào làm cản trở tầm nhìn.

Mỗi thanh inox nằm cách nhau khoảng 40 cm, được kết nối, cố định vào lan can cầu và đầu hướng ra phía mặt hồ Đại An. Các thanh inox được thiết kế, chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn giữa cao hơn 2 đoạn còn lại.

Đến nay hạng mục trên chưa hoàn thành nhưng bị nhiều người dân chê xấu vì thiết kế "nhức mắt". Những thanh inox dựng lên làm mất mỹ quan của cây cầu ở giữa lòng thành phố.

Các thanh sắt được thiết kế nghiêng tựa hình que diêm.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trang trí cây cầu gây mất mỹ quan.

Được biết, đơn vị chủ đầu tư thực hiện dự án trang trí cầu Đại An là Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà. Hạng mục có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022).

Trao đổi với báo chí, ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà - cho biết, dự án trang trí cầu đang trong quá trình hoàn thiện.

Cây cầu nằm ở vị trí trung tâm TP Đông Hà.

"Các thanh inox mới được lắp ở 2 bên cầu Đại An sẽ có đèn ở mỗi đầu, nhưng hiện chưa xong. Khi được gắn đèn, ban đêm ánh sáng từ các thanh inox này sẽ hắt xuống mặt hồ Đại An, phía dưới lan can cũng sẽ lắp các bóng đèn khác, hắt ngược lên phía cầu. Ở 2 đầu cầu sẽ có 2 cột lớn, trên đó sẽ có 2 quả cầu ánh sáng và gắn hệ thống đèn led. Khi hoàn thành, hệ thống đèn này sẽ giúp cầu đẹp hơn vào ban đêm" - ông Hưng nói.