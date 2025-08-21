Thời tiết thuận lợi, biên đội máy bay có thể bay qua Quảng trường Ba Đình
(Dân trí) - Sau khi máy bay SU-30MK2 tiến hành trinh sát thời tiết tại Hà Nội đảm bảo an toàn, biên đội máy bay gồm SU-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-17, L-39NG, có thể sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình.
Dự kiến sáng 21/8, máy bay SU-30MK2 làm nhiệm vụ khí tượng cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Ninh) sẽ tiến hành trinh sát thời tiết tại Hà Nội.
Nếu thời tiết đẹp và đảm bảo an toàn bay, có thể biên đội máy bay bao gồm SU-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-17, L-39NG, máy bay vận tải Casa... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình.
Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.
Sáng 20/8, tại Hà Nội, máy bay trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc luyện tập đội hình sẵn sàng cho lễ diễu binh.
Trước đó, chiều 30/7, trực thăng và tiêm kích SU-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân bay đã khảo sát nhiều khu vực của Hà Nội, trong đó có Quảng trường Ba Đình, để chuẩn bị cho đại lễ A80.
Máy bay SU-30MK2 là loại tiêm kích đa năng hạng nặng, được trang bị cho Không quân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
Máy bay Yak-130 là loại máy bay huấn luyện phản lực, có khả năng tác chiến, được sử dụng để huấn luyện phi công chiến đấu.
Máy bay L-39NG nổi tiếng với độ tin cậy và hiệu quả, cung cấp cho phi công các kỹ năng cần thiết để vận hành các phương tiện hàng không hiện đại. L-39NG có thể đạt tốc độ tối đa 775km/h và bay được quãng đường lên tới 2.600km.
Máy bay Casa C-295 có chiều dài hơn 24m, sải cánh gần 26m, cao hơn 8,6m với khả năng chở tối đa lên đến 71 người và hơn 23 tấn hàng...
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.
Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.
Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.
Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.
Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h).
Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.