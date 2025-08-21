Thời tiết thuận lợi, biên đội máy bay có thể bay qua Quảng trường Ba Đình

Dự kiến sáng 21/8, máy bay SU-30MK2 làm nhiệm vụ khí tượng cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Ninh) sẽ tiến hành trinh sát thời tiết tại Hà Nội.

Nếu thời tiết đẹp và đảm bảo an toàn bay, có thể biên đội máy bay bao gồm SU-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-17, L-39NG, máy bay vận tải Casa... sẽ bay qua Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, tại lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay để bay chào mừng. Các máy bay sẽ bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Thời gian qua, các máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành sắp tới.

Sáng 20/8, tại Hà Nội, máy bay trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc luyện tập đội hình sẵn sàng cho lễ diễu binh.

Máy bay SU-30MK2 làm nhiệm vụ khí tượng cất cánh sáng 18/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, chiều 30/7, trực thăng và tiêm kích SU-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân bay đã khảo sát nhiều khu vực của Hà Nội, trong đó có Quảng trường Ba Đình, để chuẩn bị cho đại lễ A80.

Máy bay SU-30MK2 là loại tiêm kích đa năng hạng nặng, được trang bị cho Không quân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Máy bay Yak-130 là loại máy bay huấn luyện phản lực, có khả năng tác chiến, được sử dụng để huấn luyện phi công chiến đấu.

Máy bay L-39NG nổi tiếng với độ tin cậy và hiệu quả, cung cấp cho phi công các kỹ năng cần thiết để vận hành các phương tiện hàng không hiện đại. L-39NG có thể đạt tốc độ tối đa 775km/h và bay được quãng đường lên tới 2.600km.

Chiếc SU-30MK2 số hiệu 8583 - máy bay khí tượng làm trinh sát thời tiết cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Ninh) ngày 18/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Máy bay Casa C-295 có chiều dài hơn 24m, sải cánh gần 26m, cao hơn 8,6m với khả năng chở tối đa lên đến 71 người và hơn 23 tấn hàng...

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra từ 6h30 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.