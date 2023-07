Thanh tra Chính phủ yêu cầu An Giang thu hồi hàng trăm tỷ đồng

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020 vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy hàng loạt vi phạm xảy ra ở địa phương này.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh An Giang rà soát, xác định lại số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế. Trong đó có số tiền gần 176 tỷ đồng đã thực hiện khấu trừ tại 114 dự án.

An Giang phải đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan thu, nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng - tiền nợ tiền sử dụng đất, thuê đất tính đến hết năm 2020.

Một góc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Ảnh: Đảng Cộng sản).

Thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền trên 1,26 tỷ đồng và giảm trừ khi quyết toán dự án đối với số tiền gần 7,4 tỷ đồng do vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản.

Khẩn trương có biện pháp thu hồi trên 5,2 tỷ đồng đã thanh toán vượt giá trị quyết toán cho nhà thầu để hoàn trả ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu An Giang xác định và thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước trên 3,6 tỷ đồng, là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa được xác định hoặc xác định chưa đúng và tiền nợ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các tổ chức vi phạm.

Đặc biệt, địa phương này cần xác định và thu bổ sung tiền cấp quyền khai thác cát và các khoản thuế, phí đối với 102.800m3 cát chưa kê khai nộp thuế của Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Hải Toàn theo đúng quy định.

Kiểm tra, rà soát tình hình khai thác cát và nạo vét bùn sét với Công ty TNHH MTV Vạn Hưng Tùng và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Tấn Thắng tại các khu vực thuộc Dự án chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ đô thị thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cơ sở đó, tỉnh An Giang có biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đạt mục tiêu chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở bờ sông Hậu.

"Trường hợp doanh nghiệp không có năng lực để triển khai theo đúng công suất và tiến độ dự án được duyệt thì xem xét việc thu hồi giấy phép khai thác theo Điều 72 Luật Khoáng sản năm 2010", kết luận nêu rõ.

Đối với Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang, Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành các thủ tục thu hồi đất tại Dự án trại nuôi heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang để đưa đất vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

Kiểm tra, rà soát các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất ở các khu kinh tế trong giai đoạn từ 1/1/2019 đến 15/3/2019 (đối với những khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng) để xác định lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo Nghị định 35/2017 của Chính phủ.

Sau khi chỉ ra hàng loạt sai phạm trong tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai, cấp phép khai thác cát lòng sông ở An Giang, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó chủ tịch tỉnh An Giang…