Giám đốc Sở TN-MT An Giang cấp 1.654 sổ đỏ không đúng quy định

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản địa bàn tỉnh An Giang (giai đoạn 2015-2020) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, công tác quản lý, sử dụng đất có một số hạn chế, vi phạm với số tiền phải thu nộp ngân sách nhà nước trên 181 tỷ đồng.

Cụ thể, chưa nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa giai đoạn 2016-2020 với số tiền trên 5 tỷ đồng; khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất không đúng gần 176 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do các tổ chức còn nợ ngân sách nhà nước đến hết năm 2020 gần 120 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (Ảnh: Nguyễn Hành).

Đụng đâu sai đó

Kết luận chỉ rõ, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 10 đơn vị hành chính cấp huyện (Tân Châu, Tịnh Biên, Châu Phú, Tri Tôn, An Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Đốc) có một số chỉ tiêu chưa phù hợp giữa cấp tỉnh và cấp huyện, không đúng Luật Đất đai.

UBND tỉnh An Giang cho phép nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai một số công trình, dự án không có trong danh mục công trình, dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt.

Cho Công ty TNHH Giống- Chăn nuôi Việt Thắng An Giang thuê khu đất trên 126.067m2 có công trình xây dựng trên đất để thực hiện dự án trại heo giống công nghệ cao không đúng quy định. Đến năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mới có văn bản chỉ đạo thực hiện các thủ tục chấm dứt đầu tư và thu hồi đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang quản lý, khai thác.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cấp 1.654 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với diện tích trên 171.000m2 đất ở cho 6 tổ chức kinh tế để thực hiện 8 dự án có thời hạn sử dụng đất lâu dài, không đúng quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013. Một số nhà đất bán đấu giá không đảm bảo đúng quy định và phải hủy kết quả.

Kết luận thanh tra mới ban hành chỉ rõ, UBND tỉnh An Giang chậm ban hành văn bản quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ. Điều đó dẫn đến các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trước ngày 8/10/2016 không được thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa nước.

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang áp dụng phương pháp xác định giá đất và phê duyệt đơn giá đất cụ thể đối với 4 dự án đầu tư có nội dung không đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh An Giang chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất khi hết thời hạn ổn định 5 năm của 16 hợp đồng thuê đất.

Trụ sở UBND tỉnh An Giang (Ảnh: Sở Y tế An Giang).

9 tháng chưa khắc phục xong, chuyển thông tin tới Bộ Công an xử lý

Thanh tra Chính phủ yêu cầu An Giang chỉ đạo rà soát, xác định lại số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với các tổ chức kinh tế khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh số tiền được khấu trừ đã xác định và khẩn trương thu nộp bổ sung vào ngân sách số tiền đã khấu trừ chưa đúng; trong đó có số tiền gần 176 tỷ đồng đã thực hiện khấu trừ tại 114 dự án.

Trong thời hạn 9 tháng kể từ khi công bố kết luận thanh tra, nếu An Giang chưa hoàn thành việc khắc phục số tiền đã khấu trừ không đúng này, Thanh tra Chính phủ sẽ chuyển thông tin để Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

An Giang cũng phải đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thu, nộp đủ vào ngân sách số tiền gần 120 tỷ đồng là tiền nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đến hết năm 2020.

Cơ quan thanh tra đề nghị tỉnh An Giang xác định lại đơn giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định với Dự án Khu dân cư Cồn Tiên 1 mở rộng, Dự án Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc, Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, Dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu, Dự án Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, rà soát đảm bảo việc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đầu tư vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích được cơ quan có thẩm quyền thu hồi và giao đất, cho thuê đất.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, hạn chế nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và các Phó chủ tịch tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế; Chủ tịch UBND cấp huyện, trưởng phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố thuộc An Giang.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó chủ tịch tỉnh An Giang…