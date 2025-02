Tài xế đi ngược chiều bị phạt 5 triệu đồng: "Đây là lần cuối tôi vi phạm"

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giao thông đi vào nề nếp… Hình ảnh người dân xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông, đi đúng làn đường tại các tuyến trọng điểm ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên tại các nút giao thông ở Thủ đô, vẫn còn lác đác xuất hiện những trường hợp vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè... Đáng nói, tại Nghị định 168/2024, các hành vi này bị tăng nặng mức xử phạt nhưng một số người vẫn còn chủ quan, chưa nghiêm chỉnh chấp hành.

Nhiều lái xe đứng chờ đèn đỏ ngay ngắn, sáng 4/2 tại nút giao Khuất Duy Tiến (Ảnh: Trần Thanh).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 4/2, 4 chiến sĩ của Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm trên đường Nguyễn Xiển. Nhiều phương tiện, chủ yếu là xe máy vẫn đi ngược chiều, đi trên vỉa hè.

Lúc 9h, cảnh sát dừng xe máy của anh N.V.K. (22 tuổi) đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển, hướng Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (đoạn trước số nhà 234 Nguyễn Xiển).

Anh K. thừa nhận vi phạm và được hướng dẫn vào chốt lập biên bản. Khi được thông báo hành vi này sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng thay vì 800.000-1.000.000 đồng như trước, anh K. nói bản thân rất hối hận vì đã đi ngược chiều "đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi vi phạm như thế".

Hàng loạt trường hợp đi ngược chiều, đi lên vỉa hè bị cảnh sát xử lý (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài việc bị phạt 4-6 triệu đồng, nam tài xế còn bị trừ thêm 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế cho biết bản thân đã nắm được quy định mới từ đầu năm. "Sáng nay tôi dậy muộn, quên đặt báo thức, vì đoạn đường Nguyễn Xiển thường xuyên ùn tắc buổi sáng nên tôi mới đi ngược chiều. Bị phạt cao thế này tôi cũng không dám kể với bố mẹ", anh K. phân trần.

Phát hiện xe máy biển Thái Nguyên do một cô gái điều khiển, đi ngược chiều và định rẽ vào ngõ 250 Nguyễn Xiển, cảnh sát ra hiệu lệnh kiểm tra. Người này cho biết, do đang vội lên cơ quan nên đã đi khoảng 50m đường ngược chiều để tránh tắc đường, cô gái mong cảnh sát bỏ qua lỗi vi phạm.

Một tài xế xe ôm chở khách đi ngược chiều quay đầu bỏ chạy khi thấy cảnh sát giao thông (Ảnh: Trần Thanh).

Cảnh sát giao thông giải thích, bất cứ ai cũng đều phải chấp hành nghiêm luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt hành vi đi ngược chiều hay vượt đèn đỏ... đều dễ gây ra tai nạn giao thông.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Nghị định 168/2024 ban hành nâng mức xử lý vi phạm hành chính với nhiều hành vi vi phạm, đã tác động sâu sắc đến nhận thức, nâng cao đáng kể ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, của chủ phương tiện.

Theo vị Đại tá, Nghị định 168 không chỉ tập trung vào việc xử phạt vi phạm, mà còn thể hiện tính nhân văn trong việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và an toàn của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là người già và trẻ em, như quy định nhường đường cho người đi bộ, quy định về việc sử dụng ghế ngồi an toàn cho trẻ em trong ô tô… Từ đó, góp phần xây dựng một xã hội an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, việc trừ điểm trên giấy phép lái xe đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp tục điều khiển phương tiện, khi có hành vi vi phạm giao thông mà chưa bị trừ hết điểm, đảm bảo cuộc sống hằng ngày, vừa tự quản lý, ý thức về số điểm còn lại để tham gia giao thông một cách chủ động, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, xã hội.

Một số mức xử phạt theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 1/1.