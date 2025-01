Gần 3 tuần Nghị định 168 có hiệu lực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Tối 21/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, sau 19 ngày thực hiện Nghị định 168/2024 (từ ngày 1/1 đến 19/1), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 230.672 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, 17.902 trường hợp giấy phép lái xe bị trừ điểm.

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 46.828 trường hợp; 3.714 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng; 50.144 trường hợp vi phạm tốc độ; 432 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 4.085 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông.

Các ngã tư ở Hà Nội "ngay ngắn" hơn sau khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực (Ảnh: Thành Đông).

Đại tá Huy nhận định, so với thời gian trước liền kề, việc xử phạt đã giảm 18.122 trường hợp (giảm 7,3%).

"Qua tổng hợp, đánh giá kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ cho thấy, số vi phạm đã giảm rõ rệt, đặc biệt là nhóm các vi phạm dễ dẫn tới tai nạn giao thông như không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông giảm 7,3%, vi phạm tốc độ giảm 28%, vi phạm nồng độ cồn giảm 13,5%, vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe giảm 34,5%.

Tình hình tai nạn giao thông cũng đã có chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí như số vụ, số người chết và số người bị thương", Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chia sẻ.

Tác động mạnh đến ý thức người tham gia giao thông

Đại tá Phạm Quang Huy cho biết, việc thực hiện Nghị định 168/2024 đã tác động mạnh đến ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thay đổi được căn bản ý thức tuân thủ pháp luật, được nhiều người dân đánh giá tác động hiệu quả.

"Tôi lấy ví dụ như việc quy định phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, và việc cấm sử dụng, đốt pháo nổ những năm trước đây, hay thời gian qua, cảnh sát giao thông đã xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý xe quá tải, cơi nới thùng thành… qua đó đã hình thành thói quen chấp hành pháp luật của người dân", Đại tá Huy nói.

Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Đại tá Huy, Nghị định 168 không chỉ tập trung vào việc xử phạt vi phạm, mà còn thể hiện tính nhân văn trong việc bảo vệ quyền lợi, sức khỏe và an toàn của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là người già và trẻ em, như quy định nhường đường cho người đi bộ, quy định về việc sử dụng ghế ngồi an toàn cho trẻ em trong ô tô… Từ đó, góp phần xây dựng một xã hội an toàn hơn cho tất cả mọi người".

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng cho hay, việc trừ điểm trên giấy phép lái xe đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp tục điều khiển phương tiện, khi có hành vi vi phạm giao thông mà chưa bị trừ hết điểm, đảm bảo cuộc sống hằng ngày, vừa tự quản lý, ý thức về số điểm còn lại để tham gia giao thông một cách chủ động, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, xã hội.

Nhiều quy định kế thừa Luật Giao thông đường bộ

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đánh giá, Nghị định 168 là quy định mới, tác động lớn đến người dân, nhất là việc tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến đèn tín hiệu, biển báo hiệu... dẫn đến một số các đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội đưa những thông tin sai lệch, trái chiều.

Đáng nói, đã xuất hiện trường hợp kêu gọi phản đối Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (quy định thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ và bảo đảm các quy định có liên quan của Bộ luật Lao động… những nội dung này đều kế thừa từ Luật Giao thông đường bộ năm 2008).

Tình hình giao thông dịp cuối năm trở nên ùn ứ (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, cũng theo quy luật, thời điểm trước và sau Tết, nhu cầu đi lại, giao thương của người dân tăng rất cao so với ngày thường đã tạo áp lực rất lớn đối với hạ tầng giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc gây ra ùn tắc giao thông vào các khung giờ trong ngày.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ nghiêm túc, quyết liệt trong xử lý vi phạm, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và của Bộ Công an; ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm có hành vi chống đối, chống người thi hành công vụ.

Cục Cảnh sát giao thông cũng sẽ tham mưu cho Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông theo thẩm quyền.

Trong đó, tập trung rà soát, khắc phục, tổ chức các hệ thống báo hiệu đường bộ hợp lý, cắm bổ sung biển báo hướng dẫn; kẻ vạch phân chia làn đường, phần đường, sửa chữa, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khôi phục hoặc mở rộng hệ thống đồng hồ đếm ngược tín hiệu đèn.

Xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông tổng thể thành phố, đô thị lớn; tránh tình trạng "giải quyết chỗ này, phát sinh chỗ khác". Xử lý trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường, trông giữ xe trái phép gây cản trở, ùn tắc giao thông.

