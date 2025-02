Sau 5 năm hợp nhất, các cơ quan phải đưa số lượng cấp phó về đúng ngưỡng

Chiều 12/2, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có tác động trực tiếp, sâu rộng đến toàn bộ hệ thống văn bản pháp luật. "Với số lượng rất lớn các văn bản cần xem xét, xử lý trong thời gian ngắn, việc đặt ra yêu cầu sửa đổi từng văn bản là nhiệm vụ bất khả thi và có nguy cơ dẫn đến khoảng trống pháp lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước", ông Ninh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trình Quốc hội tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước (Ảnh: Quang Vinh).

Vì thế, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội để xử lý những vấn đề có tính chất chung giữa các cơ quan và một số vấn đề có tính chất đặc thù, riêng biệt trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước là phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ trường hợp số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhiều hơn số lượng tối đa theo quy định hiện hành, chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan phải theo đúng quy định.

Việc giám sát, kiểm toán, kiểm tra với cơ quan được hình thành hoặc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, theo dự thảo nghị quyết, phải không bỏ trống hoặc trùng lắp về phạm vi thẩm quyền và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chịu sự giám sát, kiểm sát, kiểm toán.

Liên quan đến thanh tra, dự thảo nghị quyết dành Điều 7 quy định khái quát theo quy định của Luật Thanh tra hiện hành và quy định pháp luật có liên quan.

Theo đó, trường hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước mà cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra và quy định của pháp luật có liên quan, cơ quan đó được thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền thanh tra trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.

Trường hợp sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước mà cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại các bộ, cơ quan ngang bộ không được thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, chức năng thanh tra chuyên ngành của cơ quan trước khi sắp xếp do Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Quang Vinh).

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan báo cáo thêm về việc quy định như dự thảo nghị quyết liệu đã bao quát hết các trường hợp cần điều chỉnh thẩm quyền, phạm vi giám sát, kiểm sát sau thực hiện sắp xếp hay chưa.

Ví dụ, Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý với chủ trương sắp xếp theo hướng không tổ chức công an cấp huyện. Do đó, trong trường hợp này cần làm rõ việc kiểm sát đối với hoạt động điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền của TAND cấp huyện sẽ do cơ quan nào đảm nhiệm để tránh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ vào sáng 13/2, thảo luận tại hội trường chiều 14/2.