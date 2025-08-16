Sáng 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Theo Bộ Công an, dự án xây dựng trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Công trình được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du (Ảnh: Bộ Công an).

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2023, dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2025), Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN).

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.