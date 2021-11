Rác thải ùn ứ, cao quá đầu người trên nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Hà Nội

Ngày 1/11, bãi rác Nam Sơn (Hà Nội) thông báo dừng tiếp nhận rác tối thiểu trong ba ngày để có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải, điều đó khiến lượng rác thải hàng ngày tại các khu dân cư, tuyến phố ở trung tâm Hà Nội gặp tình trạng ùn ứ rác trong việc vận chuyển.

Hình ảnh hàng chục xe rác được chất đống nối đuôi nhau xếp thành hàng chưa kịp vận chuyển, di dời diễn ra tại nhiều khu phố và khu dân cư trong 3 ngày gần đây. Hình ảnh ghi nhận trên đường Hoàng Quốc Việt trong sáng ngày 3/11.

Nói về lý do tạm ngừng tiếp nhận rác thải, đại diện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết, trước đó, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, từ ngày 28/10 đến 8h ngày 1/11, bãi Nam Sơn tồn đọng khoảng 554.774 m3 nước rỉ rác được lưu chứa tại năm vị trí.

Hình ảnh được ghi nhận tại đầu phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), nhiều xe rác được chất đống nằm tại khu vực này gây cản trở cho việc đi lại của người dân.

Theo anh Trịnh Đình Tiến, lái xe thường xuyên qua lại khu vực phố Quan Hoa cho biết, tình trạng các xe rác xếp thành hàng đã được diễn ra khoảng 2 ngày nay, rác thải bốc mùi hôi thối ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh, nhiều thời điểm còn gây cản trở việc đi lại của xe cộ đi qua khu vực này.

Tình trạng tương tự xảy ra trên khu vực dân cư tại đường Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân), rác chất đống gây mất mỹ quan đô thị.

Từng xe rác phủ bạt nối đuôi nhau xếp thành hàng tại phố Khúc Thừa Dụ (quận Cầu Giấy).

Rác chất đống cao quá đầu người tại một con ngõ trên phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy).

Xe thu gom rác hoạt động cầm chừng, các điểm tập trung rác trong các khu dân cư tiếp tục bị ùn ứ.

Theo chia sẻ của một nhân viên vệ sinh, có những thời điểm các tổ thiếu xe đi thu gom rác do đã tận dụng tối đa xe để chứa, dựng rác tồn đọng. Nhiều xe chứa rác gấp đôi khối lượng, cao gần 3 m.

Nhân viên vệ sinh rắc vôi bột khử trùng tại các điểm tập kết lượng rác thải lớn do chưa kịp vận chuyển đi để tránh bốc mùi và rỉ nước thải hôi thối ra mặt đường.

Rác tập kết thành đống tại khu dân cư trên phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) khiến việc kinh doanh của nhiều cửa hàng khu vực này bị ảnh hưởng. Chị Hiền, chủ một quán cafe cho biết, do rác thải chất đống và bốc mùi trong suốt 3 ngày nay bên cạnh nên ngày nào quán cũng vắng do khách e ngại. Chị hi vọng tình trạng này sẽ sớm được giải quyết để việc kinh doanh được trở lại bình thường.

Tại nhiều khu dân cư có gắn biển cấm đổ rác nhưng vẫn biến thành nơi tập trung rác sinh hoạt của người dân.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận hơn 4.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày để xử lý theo hình thức chôn lấp. Ngoài ra, thành phố còn có bãi rác Xuân Sơn xử lý hơn 1.000 tấn rác theo hình thức đốt kết hợp chôn lấp.

Được biết, khi bãi rác Nam Sơn ngừng tiếp nhận rác, rác thải sẽ tạm thời phân luồng về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn và Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì) và lưu chứa tại địa bàn.

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn tiếp nhận khoảng 1.005 tấn rác thải/ngày từ các quận: Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Long Biên. Trong đó, các quận Hà Đông, Long Biên, mỗi quận được phân luồng vận chuyển 100 tấn rác/ngày về Nhà máy Điện rác Sóc Sơn, số còn lại sẽ tiếp tục tồn đọng tại địa bàn các quận huyện còn lại.