Giải bài toán rác thải nhựa, Hội An hướng đến du lịch xanh

Mới đây, tại TP Hội An, Hiệp hội du lịch Quảng Nam phối hợp cùng Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) tổ chức lễ ký kết và công bố "Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021-2023".

Đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và UBND TP Hội An ký kết khung kế hoạch giảm rác thải (Ảnh: Hiệp hội Du lịch Quảng Nam).

Định hướng chính sách của Hội An về giảm rác thải nhựa, ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, thị trường du lịch chuyển đổi theo hướng du lịch xanh và thân thiện với môi trường giai đoạn hậu Covid-19 là hướng đi đúng được đặt ra và cần sự quan tâm của các bên liên quan.

Du khách nước ngoài tham quan ngoại ô TP Hội An lúc dịch Covid-19 chưa bùng phát.

"Việc tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc gia tăng khối lượng chất thải. Ngược lại, một mô hình kinh tế và xã hội bền vững có thể thực hiện được nếu tất cả các bên liên quan cam kết tham gia và tạo điều kiện giảm thiểu chất thải", ông Nguyễn Minh Lý phát biểu.

Do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là du lịch - dịch vụ ở Hội An gặp nhiều khó khăn.

Nhằm đưa du lịch Hội An phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng và cảnh quan thiên nhiên, "Khung kế hoạch doanh nghiệp giảm rác thải hướng tới Hội An - điểm đến xanh giai đoạn 2021 - 2023" là bước đệm quan trọng đưa Hội An trở thành điểm đến xanh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Cù Lao Chàm - đảo xanh quyến rũ, tài sản vô giá của ngành du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung.

Lãnh đạo TP Hội An cho rằng, "Khung kế hoạch doanh nghiệp" được ký kết và công bố tạo bước ngoặt cho du lịch địa phương với 3 hoạt động chính gồm xây dựng mạng lưới tuần hoàn rác thải tại Hội An, thực hành đánh giá kết quả tại doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu Hội An - điểm đến xanh.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp Hội du lịch Quảng Nam cho hay, cam kết thực hiện các hoạt động trong "Khung hành động doanh nghiệp" sẽ thúc đẩy mục tiêu tiết giảm rác thải và rác thải nhựa, thiết lập hệ sinh thái tái chế cho chiến lược du lịch xanh - bền vững hướng tới Hội An - điểm đến xanh 2023".

Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng ngừa Covid-19 tại Hội An.

Tại phiên tọa đàm về kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa hướng tới Hội An - điểm đến xanh và phục hồi hậu Covid-19, ông Vương Đình Mạnh - đại diện doanh nghiệp thành viên Hiệp hội du lịch Quảng Nam đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch của Hội An sau đại dịch; đồng thời, đưa ra các sáng kiến, thuận lợi, thách thức trong việc tuần hoàn rác thải nhựa nhằm bảo vệ môi trường.

"Hậu Covid-19, hành vi và xu thế du lịch thay đổi theo hướng an toàn, trải nghiệm xanh hướng về thiên nhiên. Những thách thức đó, rất cần giải pháp linh hoạt và những sáng kiến trong vận hành doanh nghiệp để đảm bảo hướng đến mục tiêu du lịch xanh", ông Vương Đình Mạnh phát biểu.

Bà Bùi Thị Thu Hiền - Quản lý chương trình Biển và Tài nguyên ven bờ Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cho biết thêm, ý tưởng xây dựng khung kế hoạch nói trên đươc IUCN và Hiệp hội du lịch Quảng Nam cùng Phòng TN&MT TP Hội An lên ý tưởng từ năm 2019.

"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy ý tưởng này đã trở thành hiện thực với sự tham gia và cam kết của 36 doanh nghiệp giảm rác thải nhựa tại địa phương. Trong thời gian tới, IUCN sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương và các tổ chức đối tác cùng thực hiện kế hoạch này", bà Bùi Thị Thu Hiền nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) cũng chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các sáng kiến, thực hành tốt của khối doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, kết nối các bên liên quan, hướng đến Hội An trở thành điểm đến xanh, giảm rác nhựa, phát triển kinh tế tuần hoàn, là tiền đề để nhân rộng quy mô tới các địa phương khác và cả nước".

