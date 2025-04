Hải Phòng thu hồi 2 chung cư nghiêng, lún sau siêu bão Yagi

Lý do UBND TP Hải Phòng thu hồi nhà ở là do ảnh hưởng của bão Yagi và hoàn lưu sau bão, khiến chung cư A7, A8 Vạn Mỹ đã bị nghiêng 1,158% (so với tiêu chuẩn là 0,7%).

Hai tòa chung cư A7 và A8 bị ngập nước ở thời điểm ảnh hưởng của bão Yagi, hồi tháng 9/2024 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bên cạnh đó, 2 chung cư trên còn bị lún vượt quá giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam. Hiện 2 chung cư này không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng.

Được biết 2 tòa chung cư A7, A8 có 303 hộ dân sinh sống, với 672 nhân khẩu. Trong đó, tòa nhà A8 có 157 hộ, tòa nhà A7 có 146 hộ.

Ngoài 2 tòa chung cư A7 và A8, khu vực trên còn 9 tòa nhà chung cư còn lại được xây dựng hơn 60 năm, đến nay xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm mức độ D theo kết quả kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của bão Yagi, 2 tòa chung cư A7, A8 hiện trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm, bị hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực, tường che và không đủ điều kiện để cho người dân tiếp tục sinh sống vì có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền đề nghị các hộ dân không trở lại nhà; đồng thời dựng barie rào chắn khoanh vùng toàn bộ khu vực, tuyệt đối không để người dân trở về.

Các hộ dân đã được UBND quận Ngô Quyền di dời và bố trí chỗ ở mới.