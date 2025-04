Mẹ khẩn thiết nhờ cộng đồng mạng tìm con trai 15 tuổi

Ngày 12/4, chị Nguyễn Thị Nhật, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An thông tin về việc con trai là cháu Bùi Công Anh Tuấn (SN 2010, học sinh lớp 8) rời khỏi nhà từ trưa 7/4 và đến nay vẫn chưa trở về. Gia đình hiện chưa có thông tin chính xác về tung tích của cháu.

Thời điểm rời nhà, cháu Tuấn mặc áo khoác màu xanh, quần đùi đen, không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân.

Hình ảnh cháu Tuấn do gia đình cung cấp.

"Cháu chưa từng bỏ nhà đi lâu như thế này. Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi, đăng thông tin lên mạng xã hội và trình báo công an nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích. Mong cộng đồng hỗ trợ, chia sẻ để cháu sớm được trở về an toàn", chị Nhật chia sẻ.

Gia đình đã trình báo sự việc đến Công an xã Bắc Thành. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người thân đang tích cực tìm kiếm cháu tại các địa bàn lân cận và mở rộng phạm vi ra ngoài huyện.

Theo chị Nhật, vào khoảng 21h ngày 11/4, Tuấn có nhắn tin cho gia đình nói đã ra miền Bắc. Tuy nhiên, từ đó đến nay cháu không liên lạc lại lần nào nữa. Gia đình nghi ngờ về tính xác thực của tin nhắn vì Tuấn trước nay có dấu hiệu không minh mẫn, lời nói đôi khi không rõ ràng.

"Cháu nói vậy nhưng không biết thật hay không. Giờ chúng tôi chỉ còn biết bấu víu vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Mong ai thấy cháu hoặc có thông tin gì thì báo giúp", người mẹ tha thiết kêu gọi.

Đại diện Công an xã Bắc Thành, huyện Yên Thành cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo và đang phối hợp cùng gia đình tích cực xác minh, truy tìm tung tích cháu Bùi Công Anh Tuấn. Mọi nguồn tin từ người dân đều được ghi nhận và kiểm tra kỹ lưỡng nhằm sớm đưa cháu trở về an toàn.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ trong thời điểm này đều vô cùng quý giá với gia đình. Người dân nếu có thông tin liên quan, có thể báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Công an xã Bắc Thành: 0985.358.259, gặp ông Ngô Trí Song, Trưởng Công an xã hoặc gọi cho chị Nguyễn Thị Nhật (mẹ cháu Tuấn): 0397.429.895.