Phi công chỉ có 45 giây để cắt ngang đường cất hạ cánh ở Tân Sơn Nhất

Động thái trên nhằm đảm bảo điều hòa khai thác, hạn chế tối đa trường hợp bay chờ, tiếp cận hụt hoặc chậm cất cánh, cũng như ảnh hưởng đến lưu thông và an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, sau sự cố lốp máy bay cán phải nhiều dị vật, đinh nhọn tại Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu các hãng hàng không và phi công lái tàu bay tuân thủ nghiêm các quy định về thoát ly đường cất hạ cánh (CHC).

Đối với đường CHC 25R, phi công cần tuân theo thời gian không quá 60 giây phải thoát ly đường lăn hoạt động P4 hoặc P5; thao tác cắt ngang đường CHC không quá 45 giây (tính từ thời điểm tàu bay tiến nhập vào và cắt đường CHC đến khi rời).

Trong trường hợp không thể tuân thủ, người lái phải thông báo sớm cho kiểm soát viên không lưu theo chi tiết theo quy định.

Ngoài ra, Cục HKVN cũng yêu cầu các hãng và người lái tàu bay tuân thủ nghiêm các quy định về khống chế tốc độ khai thác, các giới hạn, hạn chế khai thác quy định trong AIP (Aeronautical information publication - Tập thông báo tin tức hàng không) các tài liệu được Cục HKVN phê chuẩn.

Trước đó, Cục HKVN nhận được văn bản của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) báo cáo về việc một số người lái của hãng hàng không chưa tuân thủ quy định về khống chế tốc độ, thời gian thoát ly đường CHC, thời gian cắt qua đường CHC và quy định về thông báo ATC (Air Traffic Control - Kiểm soát không lưu) tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Vật thể lạ được phát hiện ở khu vực bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: TIA).

Bên cạnh đó, đối với yếu tố hạ tầng, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác kiểm soát FOD (Tiêu chuẩn về kiểm soát vật thể lạ) trong sân bay.

Cảng báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, số liệu tổng hợp thu nhặt FOD là rác sinh hoạt tại các khu vực sân đậu, băng chuyền hành lý, đường lăn… chưa có khuynh hướng giảm.

Về công tác vệ sinh sân đường quét hút FOD, Cảng đang tổ chức kiểm tra với tần suất 7 lần/ngày, trong đó tổ liên ngành thực hiện 2 lần và 5 lần do Trung tâm Khai thác khu bay Tân Sơn Nhất tự thực hiện.

Bên cạnh đó, các tổ liên ngành thực hiện kiểm tra theo lịch định kỳ như Tổ kiểm soát FOD Cảng, Tổ công tác An toàn đường CHC cùng với Phòng an toàn và kiểm soát chất lượng với tần suất 14-16 lượt hàng tháng.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các đơn vị phục vụ mặt đất, hãng hàng không tổ chức triển khai việc kiểm soát FOD theo đúng quy định an toàn của Cảng; đồng thời có quy định cụ thể, tinh thần trách nhiệm cao của tổ chức, cá nhân trong quá trình làm việc nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác và an toàn bay tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra lúc 11h32 ngày 3/7, sau khi một máy bay Airbus A321 bay từ Cam Ranh hạ cánh, lăn vào bến đỗ số 10, thợ máy kiểm tra phát hiện lốp số 2 càng sau bên trái máy bay có vết cán đinh. Do đinh ghim sâu vào trong lốp nên thợ máy thay lốp khác để máy bay tiếp tục được khai thác.

Đơn vị quản lý khu bay của sân bay Tân Sơn Nhất đã kiểm tra hiện trạng đường băng, đường lăn theo lộ trình máy bay hạ cánh lăn vào bến 10 nhưng không phát hiện bất thường.