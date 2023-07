Bộ GTVT chỉ đạo khẩn sau loạt sự cố hàng không

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký công điện gửi Cục Hàng không, các sân bay, hãng bay về việc tăng cường bảo đảm an toàn hàng không trong dịp cao điểm.

Công điện đặc biệt đề cập đến sự cố không lưu ngày 24/6 tại sân bay Nội Bài, gọi đây là "sự cố không lưu nghiêm trọng về vi phạm khoảng cách tối thiểu trong quá trình cất cánh".

(Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến lốp máy bay bị vật ngoại lai cắt dẫn đến hỏng lốp, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác liên tục của máy bay.

Xác định đây là các sự cố hàng không nghiêm trọng, trực tiếp uy hiếp an toàn bay, Bộ GTVT yêu cầu Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về bảo đảm an ninh, an toàn tại các sân bay.

Cục Hàng không phải khẩn trương tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân, phân loại sự cố; trên cơ sở kết luận điều tra, đưa ra khuyến cáo an toàn cho đơn vị có liên quan; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm để xảy ra sự cố nêu trên.

Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà chức trách hàng không tăng cường giám sát đường lăn, sân đỗ phát hiện kịp thời các vật ngoại lai có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) - đơn vị trực tiếp quản lý lực lượng kiểm soát viên không lưu - Bộ GTVT yêu cầu nghiêm túc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố không lưu ngày 24/6; tiến hành bình giảng, rút kinh nghiệm, không để xảy ra các sự cố tương tự và báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 15/7.

Sự cố không lưu tại Nội Bài xảy ra khi chuyến bay AIQ645 chạy đà cất cánh trong khi chuyến VJC943 đang cắt qua đường băng (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước hành vi "không báo cáo lại vụ việc" của kíp trực không lưu Nội Bài ngày 24/6, Bộ GTVT quán triệt VATM phải thực hiện nghiêm việc báo cáo kịp thời khi có tình huống đột xuất hoặc các sự cố, vụ việc xảy ra.

Đối với các sân bay, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường kiểm tra đường hạ cất cánh, đường lăn để phát hiện hư hỏng, kịp thời trám, vá mặt đường để đảm bảo an toàn khai thác. Đơn vị quản lý sân bay cũng phải có biện pháp ngăn chặn vật ngoại lai (FOD) xuất hiện trên đường băng.

Các hãng hàng không có trách nhiệm quán triệt, yêu cầu thành viên tổ bay nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm quy trình bảo đảm an toàn trên các chuyến bay nhằm ngăn ngừa tai nạn, sự cố uy hiếp an toàn hàng không.