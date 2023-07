Có bãi đệm, taxi vẫn "dừng bờ đậu bụi" quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Mỗi ngày, trong khu dân cư đối diện sân bay Tân Sơn Nhất (phường 2, quận Tân Bình), không khó để nhìn thấy một vài xe hoặc một dãy taxi dừng đỗ nép bên lòng đường, chiếc thì nhấp nháy đèn xi nhan, chiếc thì đóng cửa gập gương im lìm.

"Ngày nào mấy anh em lái xe cũng đậu tạm ở đây chờ đến lượt vào sân bay đón khách", một tài xế chia sẻ với phóng viên.

Taxi liên tục ra vào và dừng đỗ trong hẻm dân cư đường Cửu Long, quận Tân Bình (Ảnh: Tâm Linh).

Vừa ra khỏi nhà là "đụng" taxi

Trục đường Trường Sơn một bên là sân bay, một bên là khu dân cư với mật độ dày đặc nằm trên loạt con đường mang tên các dòng sông: Hồng Hà, Bạch Đằng, Cửu Long, Trà Khúc, Sông Đáy, Tiền Giang, Hát Giang, Sông Thao, Sông Nhuệ, sông Thương...

Ngoài hai đường chính kết nối vào sân bay là Hồng Hà và Bạch Đằng có chiều rộng vài làn xe, các đường còn lại len lỏi giao nhau trong khu dân cư đều nhỏ và nhiều hẻm chật hẹp.

Nhiều năm nay, cùng với sự đông đúc của hành khách tại Tân Sơn Nhất, là sự tăng lên về số lượng và tần suất qua lại của phương tiện taxi, xe công nghệ xung quanh sân bay. Tài xế thường đánh xe đi loanh quanh, dừng chờ ở khu này vì gần sân bay tiện chạy vào đưa đón khách.

"Từ nhà ra đường ngày nào cũng gặp taxi thình lình xuất hiện, lúc chỉ có vài xe, khi thì cả một dãy bít luôn đầu hẻm, xe máy phải lách qua. Bản thân cư dân ở đây cũng không được đỗ ô tô trên đường như thế", chị Linh Đan sống trong hẻm đường Cửu Long cho hay.

Cách đó không xa, chung cư Saigon Airport Plaza (số 1 đường Bạch Đằng) có một mặt tiếp giáp với đường A75 là lối ra vào cổng hầm giữ xe chung cư, từng xảy ra tai nạn do taxi đậu bừa bãi.

Đại diện ban quản trị chung cư cho biết, thời gian qua rất nhiều cư dân phàn nàn về việc nhiều phương tiện của một số hãng taxi thường xuyên dừng, đỗ dọc đoạn đường trên, thậm chí đỗ thành hai hàng gây ùn tắc giao thông.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của cư dân, gây nguy hiểm khi xe ra vào cổng hầm do bị hàng taxi bít kín lối đi và che khuất tầm nhìn, nhiều lúc chắn cả đường đi xe máy, ô tô của cư dân.

Đáng nói, tại mặt tiền đường A75 có Trường mầm non IvyKid, từng xảy ra tai nạn ở vị trí này do taxi dừng đỗ kín đường. Các phụ huynh và cư dân lo ngại về sự an toàn của các bé khi ra vào trường mầm non.

Vị trí tòa chung cư và cung đường thường xuyên có taxi, xe công nghệ đi qua và dừng đỗ (Đồ họa: Tâm Linh).

Theo quan sát của phóng viên, nhánh đường A75 nhỏ hẹp, chỉ cần một xe dừng trả khách lâu một chút thì có thể gây ùn ứ các xe phía sau, nếu xe đằng sau vượt lên phải di chuyển rất chậm và có khả năng va chạm cao.

"Hơn nữa, ngoài chuyện ùn tắc, chúng tôi còn lo tiềm ẩn nguy cơ khi có sự cố như cháy nổ xảy ra, các phương tiện cứu hỏa khó tiếp cận chung cư, điều này uy hiếp đến an toàn và an ninh của cả khu dân cư", đại diện ban quản trị chung cư Saigon Airport Plaza nêu bức xúc của cư dân.

Trong khi đó, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển và không gian dừng chờ của taxi vào nhà ga, từ trước Tết Nguyên đán, UBND TPHCM đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành đã tạo điều kiện cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai bãi đệm taxi dừng chờ tạm rộng 3.500m2 trên đường Hồng Hà.

Bãi đệm chỉ cách chung cư Saigon Airport Plaza khoảng 100m, nhưng vẫn còn nhiều taxi phải dừng đỗ tạm bợ trên đường.

Bãi đệm taxi chưa đủ dùng

Theo quan sát của phóng viên, vào nhiều thời điểm trong các ngày khác nhau, dù có lúc bãi đệm trống một phần, các khu vực bên ngoài vẫn còn nhiều taxi "đậu bờ đậu bụi" trong các con hẻm dân sinh.

"Xe tôi được đậu vào bãi đệm, tuy nhiên ban ngày ở bãi không có mái che, rất nắng, tôi đậu trong mấy hẻm dưới bóng nhà cao tầng, mái che, bóng cây cho mát, đợi tổng đài gọi vào, thường trong vòng 30 phút là đã di chuyển rồi", một tài xế taxi hãng Vinataxi giải thích lý do dừng xe trước nhà dân.

"Do hết slot trong bãi đệm nên tôi mới phải đánh xe ra đây chứ không biết đi đâu, cũng không dám đi xa sợ tổng đài gọi vào sân bay đón khách không kịp", một lái xe hãng Vinasun nói.

Tài xế này còn cho biết, mỗi hãng có quy định số lượng phương tiện được dùng bãi đệm taxi, hãng nào đã đủ slot thì dù bãi đệm còn trống cũng không được vào thêm xe.

Hai tài xế trên bày tỏ, anh em lái xe không muốn phải đi lòng vòng rồi chầu chực ngoài đường, vừa tốn xăng, vừa bất an. Họ mong muốn được bố trí thêm không gian dừng đỗ xe sao cho thuận tiện ra vào sân bay.

Bãi đệm taxi Tân Sơn Nhất nằm gần kế bên tòa chung cư (Ảnh: TIA).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TPHCM) nhận định, hạ tầng khu vực Tân Sơn Nhất đang quá tải, taxi và xe công nghệ không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách nên thường xuyên dẫn đến ùn tắc bên trong lẫn ngoài sân bay.

Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tháng 7/2022, trung bình mỗi ngày Tân Sơn Nhất đón khoảng 50.000 hành khách, trong đó khoảng 25% khách cần gọi xe, đồng nghĩa với việc cần khoảng 10.000- 12.000 lượt xe/ngày.

Cảng Hàng không có khoảng 7.800 lượt taxi các loại phục vụ hành khách tại Tân Sơn Nhất trong các dịp cao điểm (hãng Mai Linh có 900 xe, ước tính 2.100 lượt/ngày; hãng Vinasun có 1.600 xe, ước tính 3.000 lượt/ngày...

Tuy vậy, năm 2022, lượng taxi và xe công nghệ phục vụ tại sân bay chỉ bằng 1/2 so với giai đoạn năm 2018-2019. Và dù đã có bãi đệm taxi vẫn không đáp ứng được không gian dừng chờ cho số lượng và lượt phương tiện nêu trên.

Sau nhiều lần cư dân "cầu cứu" cơ quan chức năng địa phương, Sở GTVT đã gửi văn bản đề nghị Công an TPHCM và UBND quận Tân Bình đảm nhận công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này theo công văn hồi tháng 8/2022.

Công văn của Sở GTVT có hiệu lực từ thời điểm trên tới nay, cho phép các loại ô tô (trừ xe tải và xe khách) lưu thông trên đường Bạch Đằng theo hướng từ đường A75 ra đường Hồng Hà không giới hạn thời gian.

Cơ quan chức năng đã gỡ bỏ biển báo cấm ô tô đi từ đường Bạch Đằng ra hướng sân bay, tức là ô tô được lưu thông liên tục qua đường này mà không bị dồn lại do phải quay đầu trên đường hẹp để giảm tải ùn ứ.

"Hiện lực lượng chức năng quận Tân Bình đã tiến hành xử phạt phương tiện taxi, ô tô công nghệ dừng đỗ sai quy định xung quanh khu vực tòa nhà", trưởng ban quản lý chung cư Saigon Airport Plaza thông báo.