Nước lũ "tấn công", phố cổ Hội An ngập mênh mông

Dân trí Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to gây ngập úng nhiều nơi, đặc biệt nước lũ đã dâng cao ở phố cổ Hội An trong sáng nay 8/10.

Ghi nhận của PV Dân trí tại TP Hội An, Quảng Nam sáng nay 8/10, nước lũ lên nhanh tràn vào tuyến đường Bạch Đằng (TP Hội An) và gây ngập sâu. Cũng tại Quảng Nam, nước lũ dâng gây chia cắt nhiều nơi tại các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc… Suốt từ tối 7/10 đến sáng nay 8/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn, gây sạt lở nghiêm trọng đến nhiều tuyến đường dân sinh, một số xã vùng cao đã bị chia cắt cục bộ. Sáng 8/10, nước sông Hoài (Hội An) dâng nhanh làm ngập tuyến đường Bạch Đằng. Tại huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng đến nhiều tuyến đường dân sinh, một số xã vùng cao đã bị chia cắt cục bộ. Mực nước sông Vu Gia dâng nhanh khiến các vùng hạ lưu sông Thu Bồn, trong đó có phố cổ Hội An ngập lụt. Đây là trận lũ đầu tiên trong năm nay gây ngập tại tuyến đường ven sông Hoài. Tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, tuyến qua xã Trà Đốc bị sạt lở. Đặc biệt tại km72+00 tuyến Trường Sơn Đông thuộc địa phận thôn 3 (xã Trà Đốc) hơn 2.000 m3 đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường. Người dân phố cổ Hội An cho hay, sáng sớm nay không hề có nước nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau nước sông dâng lên rất nhanh. Mực nước ngập sâu khoảng 0,5m. Tại huyện Nam Giang, mưa lớn tạo lũ chia cắt cục bộ nhiều đoạn của tuyến QL14B. Thời điểm rạng sáng 8/10, hàng người dân từ phương Nam về quê tránh dịch gặp vô vàn khó khăn bởi mưa, lũ. Đập tràn dẫn vào thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) ngập sâu, gây nguy hiểm cho người qua lại, sáng nay cũng đã có một phụ nữ mất tích khi gánh hàng qua khu vực này. Trưa 8/10, nước lũ tại khu vực ba khe Đại Lãnh đã ngập sâu, lực lượng Công an và Quân sự xã đang tiến hành triển khai lực lượng chốt chặn, nghiêm cấm việc đưa đò tự phát, đề nghị bà con nhân dân không được qua lại trong thời điểm này. Chợ Hà Tân (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) bị ngập sâu vào sáng nay. Nhiều khu vực tại xã Đại Lãnh cũng bị ngập sâu, gây chia cắt, lực lượng công an và quân sự xã phải thường xuyên túc trực để cảnh báo người dân. Tuyến đường dẫn vào xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc nước dâng nhanh gây ngập úng. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 5-8/10 địa phương có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến hơn 200 mm. Hiện nay mực nước sông Vu Gia đang lên nhanh. Mực nước lúc 1 giờ ngày 8/10 tại Thạnh Mỹ là 18,35 m, dưới báo động II 0,65m, tại Hội Khách là 13,70 m, dưới báo động I 0,80 m, tại Ái Nghĩa 6,63 m trên báo động I: 0,13 m. Nguy cơ cao gây ra lũ quét ở các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt ở các vùng trũng thấp hạ lưu sông Thu Bồn như Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ cảnh báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới và cơn bão số 7 nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam còn có mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngô Linh