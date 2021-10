5 phụ nữ băng qua sông đi chợ, một người bị nước lũ cuốn mất tích

Dân trí 5 người phụ nữ băng qua sông đi chợ trong lúc lũ lớn nên bị nước cuốn trôi; may mắn, 4 người trong đó bám được vào bụi cây nên thoát chết, còn một nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên - cho biết, khoảng 4h30 phút sáng nay (8/10) , có 5 người phụ nữ trú ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu lội bộ qua dòng nước lũ chảy xiết để qua chợ La Tháp bán.

Chính quyền giăng dây không để người dân đi lại qua đoạn sông trong lúc nước lũ về (Ảnh: UBND huyện Duy Xuyên cung cấp).

Trong lúc lội bộ, không may cả 5 người bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi; tuy nhiên có 4 người may mắn bám vào bụi cây và được lực lượng cứu hộ ra ứng cứu đưa vào bờ an toàn; còn bà Hồ Thị C. (65 tuổi) bị mất tích.

Hiện chính quyền xã Duy Châu cùng huyện Duy Xuyên có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đồng thời giăng dây cảnh báo cấm người dân đi lại ở đoạn sông này.

Sáng 8/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết, do mưa lớn liên tục khiến mực nước lũ tại sông Vu Gia, Thu Bồn lên nhanh trong 24 giờ qua. Theo đó, từ tối qua đến sáng nay, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến trên 200mm, có nơi cao hơn như Hiên 326 mm, Thạnh Mỹ 333 mm, Tam Trà 345 mm, Tam Lãnh 328 mm, Phước Năng 323mm, hồ Nước Rôn 303mm, Tiên Hà 301 mm, Phước Chánh 292mm, Phước Ninh 289mm, Đại Sơn 280 mm, Phước Hiệp 277 mm, Tiên Phong 273 mm, Tam Kỳ 262 mm, Cầu Hà Tân (Đại Lãnh) 262 mm, Bình Phú 261 mm, Trà Leng 259 mm, Đại Đồng 245 mm. Đến ngày 9/10, các địa phương trong tỉnh dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong 48 giờ tới, tình hình mưa có xu hướng giảm dần và khả năng kết thúc đợt mưa này. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Mực nước lúc 1h ngày 8/10 tại Thạnh Mỹ là 18.35m, dưới báo động II là 0.65m; tại Hội Khách là 13.70 m, dưới báo động I là 0.80 m; tại Ái Nghĩa là 6.63 m, trên báo động I: 0.13 m. Trong 24h đến, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động II đến báo động III, sau đó xuống chậm. Trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ, mực nước ở mức dưới báo động I.

Công Bính