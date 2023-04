Người dân TPHCM gồng mình dưới cái nắng "cháy da"

Một shipper phải tiếp nước liên tục trong quá trình di chuyển dưới thời tiết nắng nóng oi bức.

Những ngày qua, TPHCM nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí thấp khiến thời tiết càng thêm khó chịu, người dân chật vật khi di chuyển, làm việc ngoài trời. Đây là đợt nắng nóng cường độ mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Trưa 25/4, trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)… hầu hết người dân khi di chuyển trên đường đều mặc áo khoác chống nắng, đeo kính râm và che chắn cẩn thận.

Chỉ số tia cực tím (UV) những ngày qua luôn nằm ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Chị Nguyễn Phương Nhi (23 tuổi, quận Bình Tân) chia sẻ, thời tiết này khiến chị rất e ngại mỗi lần có việc phải chạy xe máy ra ngoài.

"Tôi phải bôi kem chống nắng kỹ nhưng cảm thấy da vẫn đen đi nhiều. Mỗi lần ra đường là mồ hôi ướt đẫm rất khó chịu", chị Nhi nói.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, người tham gia giao thông dừng đèn đỏ phải núp dưới gầm cầu vượt, bóng râm để tránh nắng.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ tại TPHCM những ngày qua luôn ở mức 35-37 độ, độ ẩm không khí tương đối thấp, phổ biến từ 50-65%. Song thực tế, cảm nhận của người dân khi di chuyển ngoài trời như khoảng 37-38 độ.

Công nhân mệt mỏi khi phơi mình cả ngày dưới nắng nóng. Làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến sức khỏe của nhiều người cũng nhanh hao tổn.

"Tôi phải rửa mặt liên tục mới có thể làm việc được dưới cái nắng gần 40 độ trong thời gian dài như vậy", anh Nhàn (39 tuổi) nhân viên công ty cây xanh Hoàng Lam chia sẻ.

Nắng nóng khiến một số tuyến đường xuất hiện ảo ảnh. Ảnh được chụp trên đường Nguyễn Cơ Thạch (TP Thủ Đức) vào thời điểm 14h.

Ghi nhận tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (quận 10), nhiều phụ huynh chật vật đưa con nhỏ đi khám bệnh dưới thời tiết nắng nóng.

Một số du khách cảm thấy khó chịu bởi thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày qua ở TPHCM.

"Tôi vào Sài Gòn công tác và tiện ở lại đi tham quan vài nơi nhưng thời tiết ở đây nắng nóng oi bức. Cả ngày tôi chỉ muốn ở yên trong khách sạn", một du khách chia sẻ.

Để xua tan cái nóng, một số người dân đến các hồ bơi để giải nhiệt.

Ngoài ra, người dân còn ra khu vực gầm cầu, nơi ven sông để mắc võng tránh nóng.

Anh Trung (46 tuổi, TP Thủ Đức) nói: "Nắng nóng như thế này, nằm ở nhà không tài nào ngủ được, phải mang võng ra đây nằm. Hơi nước từ sông thổi lên rất mát. Gần cả tuần nay, ngày nào tôi cũng ra đây để nghỉ trưa".

Một số hàng quán kinh doanh nước giải khát cũng trang bị thêm võng để phục vụ nhu cầu tránh nóng của người dân. Giá thuê võng là 5.000 đồng/lần.

Theo Đài khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 28/4. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.