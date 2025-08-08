Cảnh sát phá cửa dập tắt đám cháy tại nhà dân ở TPHCM

Ngày 8/8, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phường Thông Tây Hội.

Hơn 2h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TPHCM.

Cảnh sát dùng máy cắt cửa để tiếp cận đám cháy (Ảnh: Lam Giang).

Thời điểm trên, 3 người trong căn nhà phát hiện đám cháy nên kịp thời chạy lên ban công tầng 2 và ra ngoài bằng lối thoát nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã điều động 24 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, cảnh sát dùng máy cắt cửa, phun nước vào bên trong để dập lửa. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi; trong đó có 2 xe máy, 4 xe đạp và các vật dụng khác.