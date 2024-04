Người dân bất chấp nguy hiểm mắc võng tránh nóng trong hồ đá ở làng đại học

Cao điểm nắng nóng, nhiều người dân đến hồ đá tại khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mắc võng tránh nóng, một số người câu cá, chụp hình bấp chấp nguy hiểm.

Khu hồ đá làng đại học gồm các hồ nằm xung quanh Ký túc xá Khu B, Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Quốc tế. Các hồ này được hình thành sau quá trình khai thác đá.

Trước đây, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng đuối nước, từ năm 2018, Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM đã rào chắn và gắn các biển cảnh báo nguy hiểm.

Đến nay, hàng loạt rào sắt bao quanh hồ đá có dấu hiệu bị bẻ gãy, nhiều đoạn trống, lợi dụng điều này, người dân chui hàng rào để vào bên trong.

Ngày cuối tuần, hồ này có đông người kéo đến câu cá. "Tôi ở gần đây, mấy ngày này nắng nóng quá nên mang dù ra đây câu cá giải trí, tránh nóng. Ở phía trên có cây, nhiều người thường ra đây mắc võng nằm ngủ. Hồ này rất sâu, nước mát lắm nhưng không dám bơi vì tôi nghe ở đây hay xảy ra đuối nước", một người dân địa phương cho hay.

Một số bạn trẻ leo ra mõm đá bên trong hồ để chụp ảnh. "Biết nguy hiểm nhưng lên hình rất đẹp nên nhiều nhiếp ảnh gia cùng mẫu ảnh cũng hay lui tới đây chụp hình", một sinh viên tại đây nói.

Người đàn ông mang thuyền máy đến hồ chơi, khi thuyền gần hết pin người này đi xuống mõm đá đưa thuyền lên trong tư thế chới với.

Nhiều sinh viên đi xe máy vào bên trong hồ phớt lờ biển cấm. "Tụi em sinh viên ở gần đây, cuối tuần hay ra đây hóng gió cùng bạn. Xung quanh thành hồ khá cao, hụt chân rất dễ rơi xuống dưới, nên lúc nào cũng phải nhắc nhau cẩn thận", L.V.A. (25 tuổi, ngụ Bình Dương) chia sẻ.

Trước đó, trưa 11/4, anh N.Đ.D. (34 tuổi, quê Sóc Trăng), chạy xe máy vào câu cá trong hồ đá, không may cả người và xe rơi xuống hồ với độ sâu hàng chục mét. Anh D. biết bơi nên may mắn thoát nạn. Sau 1 giờ nỗ lực, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Dĩ An (Bình Dương) đã trục vớt được chiếc xe máy, bàn giao cho anh này.

Tại khu vực này, mặt đất cách mặt hồ từ 3m đến 5m với nhiều mõm đá nhô lên tiềm ẩn nguy hiểm.