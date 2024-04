Người dân TPHCM chịu nắng nóng gay gắt trong 2 ngày cuối tuần

Ngày 6/4, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch về phía nam qua Bắc Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, ít mưa. Nắng nóng xảy ra diện rộng trên khu vực miền Đông cũng như miền Tây, cường độ tăng nhẹ.

Các tỉnh miền Đông, nhiệt độ phổ biến 32-37,2 độ C. Khu vực xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) có nhiệt độ cao nhất là 37,2 độ C. Các tỉnh miền Tây có nhiệt độ cao nhất 33,9-36,6 độ C. Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất là 36 độ C.

Người đàn ông nằm nghỉ ngơi, tránh nắng dưới bóng cây trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Theo ông Quyết, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục bị nén dịch về phía nam qua Trung Trung Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục dần lên phía bắc qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh.

Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 35-38 độ C, miền Tây 34-36 độ. TPHCM có nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Từ 48 giờ đến 7 ngày tới, Nam Bộ không có mưa, ngày nắng nóng. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 12/4 sau đó giảm dần. Khoảng ngày 8-9/4, chiều tối khả năng có mưa rào và dông cục bộ ở khu vực miền Tây.