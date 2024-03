Nắng nóng gay gắt ở TPHCM kéo dài đến cuối tuần

Ngày 21/3, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục diễn ra tình trạng nắng nóng kéo dài, có nơi gần 38 độ C. Trong khi đó, một vài nơi ở miền Tây, cường độ nắng giảm nhẹ.

Từ 11h đến 13h cùng ngày, nhiều người ở TPHCM đi ra đường có biểu hiện nóng rát da khi tiếp xúc trực tiếp với nắng. Tại các giao lộ đèn đỏ, không khí trở nên oi bức hơn bao giờ hết. Mọi người ra đường với áo khoác, khẩu trang, nón bịt kín mít.

Người đàn ông nằm tránh nắng dưới bóng cây trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày hôm qua (20/3), nắng nóng xuất hiện diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở miền Đông và cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, cao nhất là khu vực TP Biên Hòa (Đồng Nai) với 37,8 độ C.

"Nguyên nhân nắng nóng những ngày qua do áp cao cận nhiệt đới trên cao hoạt động mạnh, vắt qua Nam Bộ", ông Quyết thông tin.

Theo ông Quyết, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực miền Đông và vài nơi ở Miền Tây, cường độ nắng nóng giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h đến 16h.

Từ 72 giờ đến 120 giờ tới, nắng nóng diện rộng có khả năng thu hẹp và giảm về cường độ. Từ ngày 24/3 nắng nóng diện rộng có xu hướng quay trở lại, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.