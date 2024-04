Người dân TPHCM tiếp tục chịu nắng nóng gay gắt đến cuối tuần

Ngày 19/4, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, từ trưa đến chiều nay, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông - đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ.

Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diễn ra diện rộng, ở miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ (khả năng cao ở Bình Phước, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau), đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh trong dông.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ những ngày tới (Ảnh: Nam Anh).

Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; TPHCM 35-36 độ C; miền Tây 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Trong 48-72 giờ tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía đông - đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ lấn nhẹ về phía tây.

Nam Bộ có mưa dông cục bộ về chiều tối ngày 20/4, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực, miền đông có nơi nắng nóng gay gắt; cường độ ít thay đổi.

Một ngày trước, khu vực hồ Trị An (Đồng Nai) có mưa nhưng rất ít (khoảng 1mm).

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, TPHCM thỉnh thoảng có một vài buổi sáng trời mát đến gần trưa.

Nguyên nhân do bầu trời xuất hiện một số lớp mây tầng. Khi nắng lên cao, lớp mây này tan và có nắng gắt vào buổi trưa.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mưa xuất hiện tại TPHCM vào khoảng 3h ngày 17/4. Lượng mưa nhỏ kéo dài khoảng 5 phút. Đến sáng, nắng nóng xuất hiện trở lại từ sáng sớm.