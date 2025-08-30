Mưa lớn làm nhiều nơi ngập sâu, chia cắt, dự kiến sơ tán gần 14.300 hộ

Nhiều nơi mưa lớn

Từ tối 29 đến sáng 30/8, khu vực các xã miền núi Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Khê (huyện Hương Khê cũ, tỉnh Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Nongfa (bão số 6).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre (Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết mưa to kéo dài khiến cầu trên con đường dẫn vào bản Rào Tre, xã Phúc Trạch bị ngập sâu.

Quốc lộ 15, đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu (Ảnh: Công Lý).

Khu vực này hiện bị chia cắt, phương tiện không thể qua lại. Bản Rào Tre có 46 hộ với 161 nhân khẩu người dân tộc Chứt đang cô lập.

"Tổ công tác của chúng tôi cắm bản. Đời sống của người dân không bị xáo trộn khi có lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo. Chúng tôi đang theo dõi, rà soát các điểm sạt lở để ứng phó, sơ tán các hộ dân khi có tình huống xấu xảy ra", Trung tá Thiên thông tin.

Cũng tại xã Phúc Trạch, mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 15 có đoạn bị ngập sâu 30-50cm.

Cơ quan quản lý đường bộ cùng với lực lượng chức năng đã điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông và dựng rào chắn, biển cảnh báo, cấm tất cả các loại phương tiện qua lại đoạn bị ngập.

Ô tô chết máy khi đi qua đường ngập ở xã Hương Khê (Ảnh: Ngọc Thuyết).

Mưa lớn cũng khiến tuyến đường Trần Phú (xã Hương Khê) bị ngập cục bộ một số đoạn. Sáng 30/8, khi di chuyển qua đoạn đường này, một ô tô 5 chỗ và nhiều xe máy bị chết máy.

Theo phản ánh của người dân, đường Trần Phú đang có dự án thi công, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện nên khu vực này bị ngập nước.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh thông tin, trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 29/8 đến 6h ngày 30/8), nhiều địa phương của tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (120-222mm).

Nhà máy thủy điện Hố Hô xả tràn điều tiết nước sáng 30/8 (Ảnh: Quốc Thanh).

Để ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài này, nhiều hồ chứa như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Đá Hàn và Nhà máy thủy điện Hố Hô tại Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với bão Nongfa và mưa lớn trong những ngày tới. Ông yêu cầu các xã, phường không được để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó.

Nhiều nơi ngập sâu, dự kiến sơ tán 14.295 hộ dân

Trưa 30/8, do ảnh hưởng của bão Nongfa, tại tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn trên diện rộng.

Một tuyến đường bị ngập, gây chia cắt tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Địa phương cung cấp).

Đến hiện tại, khu vực đảo Cồn Cỏ và vùng ven biển Quảng Trị gió mạnh dần lên, biển động. Mưa lớn khiến nước trên các sông, suối ở Quảng Trị dâng lên, nhiều tuyến đường, cầu tràn, ngầm liên xã, liên thôn ở các xã: Hướng Hiệp, Bến Quan, Khe Sanh, Trường Sơn, Kim Phú, Dân Hoá… bị ngập sâu, chia cắt, các phương tiện không thể qua lại.

"Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, chúng tôi đã cử lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo và cấm người dân qua các điểm bị ngập sâu. Công tác ứng phó với bão và tình hình mưa lũ được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng", ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Bến Quan chia sẻ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa to ở Quảng Trị có khả năng kéo dài trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Lực lượng chức năng túc trực, cắm biển cảnh báo tại khu vực ngập sâu (Ảnh: Địa phương cung cấp).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương triển khai ứng phó, di dời khẩn cấp người dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, đồng thời theo dõi chặt chẽ mực nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện để vận hành an toàn.

Căn cứ vào đặc điểm địa hình, diễn biến bão và dự báo hoàn lưu gây mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã lên phương án dự kiến sơ tán 14.295 hộ/52.853 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.