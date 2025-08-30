Bão Nongfa áp sát, miền Trung nơi mưa trắng trời, chỗ đã cấm biển

Nghệ An ban hành lệnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Sáng 30/8, ông Nguyễn Trường Thành, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết đã ban hành lệnh cấm biển. Tất cả tàu thuyền, ngư dân được yêu cầu nhanh chóng vào nơi trú ẩn, tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm bão đang diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương, sở, ngành không được chủ quan, phải chủ động ứng phó với bão để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Mưa nước ngập cục bộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Đối với vùng núi, chính quyền yêu cầu lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để kịp thời khơi thông dòng chảy, di dời dân đến nơi an toàn.

Các điểm ngầm, tràn, khu vực nước xiết phải được bố trí lực lượng kiểm soát, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn. Người dân cũng được cảnh báo tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá dưới hạ lưu hồ đập khi có mưa lũ.

Tỉnh này cũng yêu cầu rà soát, bảo vệ các công trình xung yếu, hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ, khu vực khai thác khoáng sản. Lực lượng trực ban tại các hồ chứa được tăng cường để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Ông Thành nhấn mạnh: “Tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, tuyệt đối không để bị động bất ngờ khi bão đổ bộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”.

Ghi nhận của phóng viên, tại thành phố Vinh (cũ), sáng 30/8, nhiều khu vực xảy ra mưa vừa, mưa to, một số tuyến đường thuộc thành phố Vinh cũ bị ngập cục bộ, trong khi đó lượng cây xanh gãy, đổ do cơn bão Kajiki chưa được thu dọn hết.

Nhiều nơi tại Hà Tĩnh mưa trắng trời

Sáng 30/8, theo ghi nhận, phường Thành Sen, phường Hà Huy Tập, phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh cũ), tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện mưa từng đợt, có lúc mưa lớn.

Một số xã miền núi (huyện Hương Khê cũ) mưa rất to. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 29/8 đến 6h ngày 30/8), nhiều địa phương của tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (120-222mm).

Khu vực phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn (Ảnh: Dương Nguyên)

Để ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài này, nhiều hồ chứa như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Đá Hàn và Nhà máy thủy điện Hố Hô tại Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Chủ tịch Hà Tĩnh giao Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, bằng mọi biện pháp khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển.

Chủ tịch UBND các xã, phường theo thẩm quyền, trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương vừa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Kajiki, gây ra thiệt hại nặng nề.

Quảng Trị bố trí lực lượng trực ban 24/24h

Do ảnh hưởng của bão số 6, sáng 30/8, tại đặc khu Cồn Cỏ và một số địa phương ven biển của tỉnh Quảng Trị đã có mưa, gió bắt đầu mạnh lên, biển động.

Lực lượng chức năng tỉnh này đã thông tin kịp thời, đầy đủ cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Sóng lớn vỗ vào bờ biển Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Công tác ứng phó với bão đang được các xã, phường, đặc khu và đơn vị liên quan tại Quảng Trị khẩn trương triển khai.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn; tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất khi xảy ra mưa lớn; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm kịp thời.

Các địa phương tại Quảng Trị cũng bố trí lực lượng trực ban 24/24h để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống xả lũ khẩn cấp.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các khu vực ngầm tràn, ngập lụt, chia cắt; nắm chắc tình hình người dân ở trong vùng bị ảnh hưởng.

Huế và Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi cao hơn 103-116mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, thành phố Huế tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất, tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá huỷ công trình dân sinh, kinh tế,…

Nhân viên Công ty công viên, cây xanh Đà Nẵng thực hiện cắt tỉa cây xanh ở một số tuyến đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đề nghị các đơn vị, địa phương thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tại Đà Nẵng, ngày 30/8, thời tiết âm u, có lúc mưa rải rác ở một số khu vực phía Nam thành phố như phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê… Trong khi đó ở khu vực phía Bắc thành phố một số địa phương đang tạnh ráo.

Theo ghi nhận, sáng nay Công ty công viên, cây xanh Đà Nẵng đang thực hiện cắt tỉa cây xanh ở một số tuyến đường để đảm bảo an toàn trong trường hợp có ảnh hưởng của áp thấp mạnh lên thành bão.

Một số nơi cũng cho ra quân nạo vét cống thoát nước để nâng cao hiệu quả thoát nước trong trường hợp áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn.

Tối 29/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có công điện về ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão; yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi các dự báo, để thông tin đến người dân kịp thời ứng phó.

Các địa phương cần chủ động thông báo người dân tranh thủ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Bộ đội Biên phòng thành phố được chỉ đạo thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.