Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa để khắc phục hậu quả bão Kajiki

Sáng 28/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo thông báo này, thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 12/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành văn bản về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Nhiều người dân Hà Tĩnh bị hư hỏng nặng nhà cửa sau bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, ngày 25/8, bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây mưa lớn, làm thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh này.

Vì thế, quyết định dừng tổ chức chương trình nêu trên được tỉnh này đưa ra nhằm tập trung khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau bão.

Tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị tàn phá do bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Trước đó, do ngân sách tỉnh có sự hạn chế, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản báo cáo, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 2.000 tỷ đồng để nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão gây ra.

Nếu được hỗ trợ, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sử dụng 650 tỷ đồng sửa chữa nhà cửa, công trình dân sinh, trường học, y tế, giao thông, thủy lợi cấp bách; 100 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh sau bão; 800 tỷ nâng cấp hệ thống đê điều xung yếu.

Ngoài ra, hệ thống hồ đập, thủy lợi cũng bị hư hỏng nặng chưa có kinh phí sửa chữa.

Theo số liệu thống kê mới nhất, bão Kajiki đổ bộ vào Hà Tĩnh khiến một người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; gần 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu ngập úng, ngã đổ; hơn 2.400ha cây lâu năm, cây ăn quả thiệt hại cùng 15.800 cây xanh gãy đổ. Bão cũng làm 4.000 tấn thủy sản hư hại, nhiều tàu cá bị chìm tại các khu neo đậu.

Ngoài ra, hạ tầng điện bị tàn phá nặng nề với 240 cột điện gãy đổ, 20.000m dây điện đứt khiến 64/69 xã phường mất điện. Thủy lợi, đê điều, giao thông nhiều nơi sạt lở, hư hỏng; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt, 4 cầu và 2 cống giao thông hỏng nặng.