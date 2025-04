Không khí lạnh tràn về, miền Bắc có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường nhưng yếu và lệch Đông nên khu vực này sẽ có mưa, mưa rào rải rác. Riêng phía Tây Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa lớn cục bộ ở phía Tây Bắc Bộ được dự báo kéo dài đến ngày 7/4. Không khí lạnh cũng sẽ khiến nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm nhẹ, lạnh về đêm và sáng.

Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (5-6/4), Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 45-50%. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 10/4.

Trong kỳ nghỉ lễ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trời có mây, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào cục bộ nhưng ban ngày trời nắng ráo.

Thời tiết Tây Nguyên trong những ngày này cũng nắng ráo, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ vượt 35 độ C.

Miền Bắc sắp có mưa kéo dài (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo thời tiết tại Phú Thọ trong các ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Cụ thể, ngày 5/4, thời tiết tại Việt Trì (Phú Thọ) xuất hiện mưa rào, xác suất mưa 60%, nhiệt độ dao động 20-25 độ C.

Ngày 6/4, Việt Trì mưa rào và dông, xác suất mưa 75%, nhiệt độ không có nhiều biến động, phổ biến 20-24 độ C. Ngày 7/4 (tức 10/3 Âm lịch), Phú Thọ có thể mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động 21-25 độ C. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/4, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ chiều tối 5/4 nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.