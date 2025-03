Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 30/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ nay đến ngày 1/4, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 14-17 độ C; Quảng Bình đến Huế phổ biến 17-19 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm rét hại (Ảnh: Thành Đông).

Sáng nay, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với độ cao khoảng 1.600m ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước với hơn 3 độ C. Các đỉnh núi cao khác như Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Sa Pa (Lào Cai) trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ 7-9 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo sau ngày 1/4, cường độ không khí lạnh suy yếu dần, nhiều nơi ở Bắc Bộ rét về đêm và sáng, nắng ấm về trưa và chiều. Tuy nhiên, khoảng ngày 5/4, bộ phận không khí lạnh được tăng cường trở lại.

"Rét nàng Bân" là đợt rét muộn thường xuất hiện vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc Việt Nam. Năm 2025, tháng 3 âm lịch bắt đầu từ ngày 31/3 và kết thúc vào ngày 29/4 dương lịch.

Theo các chuyên gia, đây thực chất là đợt rét muộn, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch, khi thời tiết đã ấm lên khá nhiều.