Miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo sáng 4/4, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sáng trời rét, trưa và chiều hửng nắng, thời tiết hanh khô.

Theo dự báo, khoảng ngày 5/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón đợt không khí lạnh gây mưa nhiều nơi, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 4-5/4, khu vực Nam Bộ nắng nóng. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy cho hay một số mô hình dự báo đều có chung nhận định rằng các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa trong các ngày 5-7/4.

Theo ông Huy, khu vực Điện Biên, Lai Châu và Sơn La cần đề phòng có thể có mưa đá trong ngày 5-6/4 do chênh lệch nhiệt bề mặt với nhiệt tầng cao khí quyển.

Vị chuyên gia nhận định đợt mưa này đối với miền Bắc rất quý giá vì sẽ làm ẩm hoa nhãn và hoa vải mới đậu quả non, chống khô cuống.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ ngày 5/4 (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 4/4 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.