"Hơi ấm" người dân cả nước gửi tới y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Bệnh viện dã chiến số 6 (Khu tái định cư phường An Khánh, TP Thủ Đức) được thành lập ngày 10/7, do các nhân viên y tế thuộc Bệnh viện phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vận hành. Bệnh viện dã chiến số 6 sau đó được tăng viện thêm các y bác sĩ từ các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Hà Nam, Lạng Sơn...

Cùng là đồng nghiệp - nhưng khác đơn vị, nên để công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân không bị rối, đội ngũ y, bác sĩ thường xuyên trao đổi với nhau vào mỗi buổi sáng.

Ngoài việc trao đổi về chuyên môn, các y, bác sĩ thường xuyên nhóm họp để giải quyết các nhu cầu sinh hoạt của bệnh nhân.

Ngoài việc chăm lo sức khỏe, các y, bác sĩ còn kiêm thêm phần phục vụ chỗ ăn, ở cho những bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị. "Ở đây ngoài việc sửa chữa điện nước phục vụ cho hơn 4.000 bệnh nhân, tôi cùng 2 anh em khác còn làm thêm nhiều việc để chăm lo cho bệnh nhân, chạy cả ngày không hết việc. Cố gắng phục vụ bệnh nhân một cách tốt nhất", anh Hoàng Nguyễn Quốc Hùng - nhân viên y tế Bệnh viện phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, chia sẻ.

Số lượng F0 nhiều nhưng nhân viên y tế phục vụ có giới hạn nên hầu hết công việc, từ vận chuyển đồ đạc, mùng, mền chiếu, lương thực thực phẩm... các bác sĩ cũng phải sắn tay lo toan. Họ chạy nhiều hơn đi. Họ lấy từng hộp cơm, viên thuốc để đưa tới bệnh nhân sớm nhất.

Các y, bác sĩ cùng lực lượng dân quân vận chuyển hàng nghìn chiếc giường xếp để phục vụ chỗ nghỉ ngơi cho các F0 đến bệnh viện điều trị.

Bên ngoài, người dân ở nhà chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ, đường phố vắng vẻ - nhưng ở trong bệnh viện dã chiến luôn tất bật. Đội ngũ y, bác sĩ chạy đua với thời gian để phục vụ bệnh nhân một cách chu đáo nhất.

"Chống dịch như chống giặc", đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu đang khẩn trương, miệt mài làm việc với hy vọng sức khỏe của tất cả bệnh nhân ngày một cải thiện, sớm ra viện để trở về với cuộc sống đời thường.

Các "chiến sĩ" trong các bộ đồ bảo hộ trắng - xanh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Để có những bữa ăn thảnh thơi như thời gian trước, giờ đây với họ là điều xa xỉ.

Hàng ngày, nhiều nhân viên y tế vì bận việc đành ăn qua loa cho xong bữa để có nhiều thời gian chăm sóc bệnh nhân. Những bữa cơm gia đình khi dịch bệnh đi qua là một trong những điều họ mong mỏi nhất.

Với mong muốn nâng cao chất lượng dinh dưỡng, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TPHCM, sáng 1/8, với sự chung tay giúp tay của đông đảo bạn đọc cả nước, Báo điện tử Dân trí đã khởi động chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" - triển khai tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 (TPHCM).

Chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" dự kiến kéo dài trong tháng 8. Theo kế hoạch, 10.000 suất ăn tổng trị giá 500 triệu đồng, từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, thông qua Báo điện tử Dân trí được trao tận tay đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 6 và số 7 - như mong muốn của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại đây.

Trên tay bê 7 phần cơm từ chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình", bác sĩ Vũ Minh Đức (Bệnh viện Chợ Rẫy) trong vai trò trực lãnh đạo điều hành nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến số 6, cho biết: "Tôi rất xúc động khi biết đây là những suất ăn mà bạn đọc báo Dân Trí dành tặng chúng tôi. Những tình cảm này tôi không thể nào quên. Dịch bệnh khiến cả nước đang rất khó khăn nhưng người dân mọi miền Tổ quốc vẫn nhớ đến chúng tôi. Những suất ăn ấm lòng này chính là liều thuốc tinh thần giúp chúng ta cùng vượt qua đại dịch".

Mỗi suất ăn bao gồm món chính (món kho, canh và rau…) được thay đổi hàng ngày, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và phù hợp khẩu vị cho các y, bác sỹ.

"Đây không chỉ là những suất cơm thông thường, mà còn là tình cảm, hơi ấm của người dân TPHCM và cả nước gửi về chúng tôi. Những sự gửi gắm ấy giúp tuyến đầu chống dịch có thêm điểm tựa tinh thần để vững tin chiến thắng đại dịch", bác sĩ Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; Giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6, chia sẻ.

