Bạn đọc Dân trí tặng 13 máy thở giúp bệnh nhân "chiến đấu" với Covid-19

Chung tay giành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM

Sáng 9/8, ông Phạm Anh Thắng - Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam của Bộ LĐTB&XH tại TPHCM, cùng đại diện Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc, các nhà hảo tâm, đã trao tặng 3 máy thở xâm lấn tới Bệnh viện Quân dân Y miền Đông - TPHCM, chung tay cùng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm giành giật sự sống cho các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại đây.

Đây là loại máy thở xâm lấn, mỗi máy có trị giá hơn 157 triệu đồng, có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 diễn tiến nặng, nguy kịch, mất khả năng tự thở.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông, máy thở, máy cung cấp oxy là loại trang thiết bị quan trọng nhất đối với cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19. Với việc chuyển đổi công năng từ bệnh viện dã chiến, sang bệnh viện chuyên điều trị các ca F0, nhu cầu về máy thở xâm lấn là vấn đề cấp thiết đối với đơn vị trong thời điểm hiện tại.

"Thời điểm này, bệnh viện chỉ có 2 máy thở xâm lấn đang chính thức hoạt động. Thiết bị này có vai trò quan trọng trong điều trị, hồi sức trước bối cảnh số ca mắc Covid-19 tiếp nhận và số ca chuyển nặng tại viện có xu hướng tăng", bác sĩ Tuấn thông tin.

Tiếp nhận 3 máy thở xâm lấn vô cùng ý nghĩa, từ những tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc Dân trí, rất cấp thiết lúc này với đơn vị, Đại tá Nguyễn Tuấn, thay mặt các y bác sĩ, bệnh nhân đang điều trị, gửi lời cảm ơn trân trọng tới bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch.

Bác sĩ Tuấn đánh giá, bên cạnh những giá trị thiết thực về mặt y tế, sự đồng hành của toàn thể người dân, mọi thành phần trong xã hội đã giúp lực lượng tuyến đầu có thêm sức mạnh tinh thần, niềm tin trong cuộc chiến với đại dịch.

Chia sẻ về tầm quan trọng của thiết bị này trong điều trị bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Võ Hồng Đông, Trợ lý Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, cho biết máy thở xâm lấn từng giúp bệnh viện giành lại sinh mạng cho một bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, ngay thời điểm tiếp nhận.

"Với 3 máy thở xâm lấn mà Báo Dân trí vừa trao tặng, đơn vị sẽ lập tức đưa vào sử dụng để điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện sẽ sử dụng hiệu quả nhất và không để chậm trễ" - bác sĩ Đông cho biết.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, sau khi chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị F0 thuộc tầng điều trị thứ 3 của TPHCM, cơ sở y tế này đang điều trị cho 450 bệnh nhân Covid-19, trong đó có nhiều trường hợp diễn biến nặng, cần hồi sức tích cực.

Với nhân sự gần 400 người, gồm các bác sĩ, y tá và điều dưỡng, toàn bộ nhân viên của bệnh viện gần như không có thời gian nghỉ trong suốt những ngày qua. Với nguồn lực có hạn, trong khi nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 ngày càng tăng, việc lan tỏa, kêu gọi cộng đồng chung tay là cần thiết trong thời điểm này.

Để chiến thắng đại dịch trong thời gian ngắn nhất, không chỉ Bệnh viện Quân dân Y Miền Đông, mà các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 khác cũng cần giúp sức từ toàn dân trong bối cảnh nguồn lực ngành y có hạn - bác sĩ Đông chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí "chở ôxy" đến các bệnh viện tuyến đầu tại TP Cần Thơ

Chiều 9/8, thông qua chương trình Nhân ái, bạn đọc Báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã dành tặng địa phương này 10 máy thở ôxy để góp phần cùng thành phố phòng chống dịch.

Trong tổng số 10 máy thở ôxy được phân bổ 5 máy đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; 5 máy còn lại được chuyển đến Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Tại buổi tiếp nhận 10 máy thở ôxy, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ thành phố trong lúc đang cần máy thở cũng như các loại vật tư y tế tiêu hao.

Ông Hiểu cho biết, đến nay TP Cần Thơ đã ghi nhận hơn 2.300 ca mắc. Dù đã cố gắng huy động mọi nguồn lực nhưng vật tư y tế vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mọi tấm lòng hảo tâm gửi tặng vật tư y tế cho thành phố thời điểm này đều là những món quà ý nghĩa và quý giá.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Bệnh viện Đa khoa Trung ương là đơn vị tuyến Trung ương điều trị bệnh thông thường và cả bệnh nhân mắc Covid-19 cho toàn vùng.

Ở khu sàng lọc, nhiều bệnh nhân khi vừa nhập viện đã có biểu hiện khó thở nên rất cần nguồn ôxy khẩn cấp. Tuy nhiên không phải khu nào cũng bố trí ôxy được. Vì vậy, sự chung tay của bạn đọc Dân trí hỗ trợ bệnh nhân thời điểm này rất hữu ích và thiết thực.

Bác sĩ Phong đánh giá: "Máy thở ôxy của bạn đọc Dân trí dành tặng rất tiện lợi, gọn, nhẹ, di chuyển dễ dàng, có thể đưa từ giường này sang giường khác, phòng này sang phòng khác, thao tác đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo cung cấp ô-xy nhanh chóng cho những trường hợp cấp cứu cần thở ôxy".

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận Bình Thủy cho biết, do số lượng F0 trên địa bàn tăng nhanh, trong đó có một số bệnh nhân lớn tuổi, sức khỏe yếu nên khi vừa nhập viện cần có máy thở ôxy để hỗ trợ ngay. Khi hay tin Bệnh viện dã chiến của quận được Chương trình Nhân ái của báo Dân trí hỗ trợ 5 máy thở phía địa phương rất trân trọng.

"Tôi xin thay mặt địa phương, cảm ơn chân thành và ghi nhận những hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời của bạn đọc Báo Dân trí dành tặng quận Bình Thủy nói riêng và TP Cần Thơ nói chung trong công tác phòng chống dịch Covid-19", ông Trần Thanh Bình bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4189: "Chương trình Vạn bữa cơm nghĩa tình"

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269