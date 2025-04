Vụ phát hiện nhiều bộ xương trong hang đá: Nghi đưa từ nơi khác đến

Ngày 25/4, Trung tá Ngụy Văn Bình, Trưởng Công an xã Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), cho biết, công an xã đang phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ hàng chục bộ xương nghi là xương người, được phát hiện trong hang đá Lèn Chùa (xóm Liên Hiệp 1, xã Nghĩa Thành).

Trước đó, chiều 23/4, người dân trình báo Công an xã Nghĩa Thành về việc phát hiện 2 bộ xương tại hang Lèn Chùa.

Chính quyền địa phương, lực lượng công an và quân sự huyện Nghĩa Đàn phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra trong khu vực hang. Cơ quan chức năng phát hiện trong hang có nhiều hộp sọ và các đoạn xương, nghi xương người, tuy nhiên số lượng cụ thể chưa xác định được.

Cơ quan chức năng kiểm tra khu vực phát hiện nhiều xương nghi là xương người trong hang Lèn Chùa (Ảnh: CTV).

Ông Hồ Sỹ Duyệt (xóm trưởng xóm Liên Hiệp 1) tỏ ra bất ngờ trước thông tin nhiều bộ xương được phát hiện ở đây.

Khu vực đất sản xuất của ông Duyệt cách cửa hang Lèn Chùa vài chục mét. Nhiều năm trước ông Duyệt cùng nhiều người dân trong làng thường xuyên vào hang chơi, trú mưa.

"Khoảng năm 1962-1963 gì đó, hang này được quân đội sử dụng làm nơi chứa vũ khí. Trước khi chuyển đi, họ đã dọn dẹp, hủy đạn hư hỏng, chúng tôi còn vào đào bới, nhặt phế liệu", ông Duyệt kể.

Năm 1991, trong hang được phát hiện có thi thể nghi là người nghiện ma túy sốc thuốc. Từ đó, người dân ít lui tới hang Lèn Chùa, nhưng bản thân ông Duyệt khi đến đây sản xuất vẫn vào hang trú mưa và không thấy có gì bất thường.

Ông Cao Xuân Hùng (xóm Liên Hiệp 2) cũng xác nhận, trước đây hang Lèn Chùa được quân đội trưng dụng, cải tạo làm kho bảo quản vũ khí nên đây là khu vực cấm.

Sau chiến tranh, đơn vị quân đội chuyển đi, người dân mới vào đây chơi, trú nắng, tránh mưa.

Khu vực hang Lèn Chùa, nơi phát hiện nhiều bộ xương nghi là xương người (Ảnh: Văn Lang).

"Thời điểm đó, chúng tôi cũng vào đây chơi, trong hang không có gì ngoài dơi sinh sống. Nghe các cụ kể lại, phía trên hang Lèn Chùa có một đơn vị bộ đội Pa Thét Lào đóng quân. Khu vực này người dân cũng đào được một số mảnh bát, đĩa, chum sành nhưng bên trong chum không có gì cả", ông Hùng thông tin.

Trước thông tin cho rằng, các bộ xương được phát hiện trong hang nghi là của người tiền sử, ông Hồ Sỹ Duyệt cho rằng cần phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bản thân ông Duyệt thấy "có nhiều điểm nghi ngờ" ở đây.

Theo thông tin xóm trưởng Liên Hiệp 1 cung cấp, thời điểm được phát hiện, một số hộp sọ được xếp trên các bờ đá trong hang như để báo hiệu cho người khác thấy. Các hộp sọ, mảnh xương rơi vãi trong hang đã phân hủy, cho thấy đã trải qua một thời gian dài.

Ông Duyệt cho rằng, chưa có nhiều cơ sở để nói rằng đây là di chỉ khảo cổ hay các bộ xương được phát hiện là di cốt của người tiền sử.

"Cá nhân tôi và nhiều người dân ở đây cho rằng, số xương cốt nói trên đã được ai đó đưa từ nơi khác đến đặt ở đây", ông Hồ Sỹ Duyệt cho hay.