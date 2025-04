Bị hãng "khai tử", Lexus IS chỉ mất giá 1 tỷ đồng sau 4 năm sử dụng

Ra mắt tại Việt Nam vào năm 2021, Lexus IS gây chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, cá tính nhưng khó thành công, do sở hữu giá bán cao và nội thất kém hấp dẫn. Rào cản của mẫu xe này thêm lớn, khi người dùng có xu hướng chuyển dịch thị hiếu sang xe gầm cao trong những năm gần đây.

Giữa năm 2024, Lexus IS chính thức bị "khai tử" tại Việt Nam, khiến mẫu xe này trở thành một cái tên hiếm gặp trên thị trường ô tô đã qua sử dụng. Thế nhưng mỗi khi xuất hiện, Lexus vẫn gây bất ngờ về khả năng giữ giá.

Như chiếc Lexus IS 300 trong bài viết này, thuộc bản Luxury, sản xuất năm 2021 và đang được chào bán bởi một đại lý kinh doanh xe sang đã qua sử dụng tại TPHCM. Người bán cho biết, xe đã đi khoảng 50.000km và có mức giá sang nhượng là 1,79 tỷ đồng.

Sau 4 năm sử dụng, chiếc Lexus IS 300 Luxury 2021 này vẫn có ngoại hình khá mới với lớp sơn bóng bẩy và các chi tiết mạ crôm còn sáng bóng (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Năm 2021, Lexus IS 300 Luxury có giá bán lẻ đề xuất 2,49 tỷ đồng. Sau khi cộng các chi phí lăn bánh thì chủ cũ sẽ phải chi khoảng 2,8 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 năm sử dụng, chiếc xe này chỉ tụt giá khoảng 1 tỷ đồng. Đây được xem là mức giữ giá tốt với một mẫu ô tô hạng sang, đặc biệt khi đã "khai tử" tại Việt Nam.

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Lexus IS 300 Luxury 2021 là Mercedes-Benz C 300 AMG lại có giá sang nhượng rẻ hơn trên thị trường xe cũ, dù cùng đời. Theo tham khảo của phóng viên báo Dân trí, một chiếc C 300 AMG 2021 đi khoảng 56.000km đang được rao bán với mức giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Khi còn mở bán, Lexus IS cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz C-Class. Tuy nhiên, mẫu xe Đức có lợi thế cạnh tranh về giá bán, cao nhất lên tới 2,179 tỷ đồng ở năm 2021 (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Ngoại hình của IS trẻ trung hơn các sản phẩm khác của Lexus vào năm 2021. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng tìm đến thương hiệu này thường nhắm tới các mẫu xe có kiểu dáng sang trọng và lịch thiệp hơn, ở phân khúc cao hơn.

Nội thất của IS không bắt mắt như các "đàn anh", thậm chí có phần "cổ" với vô-lăng được xem là chưa xứng tầm cũng như chỉ được bọc da thông thường, không được ốp gỗ.

Sau 4 năm sử dụng, phần đệm ngồi ở ghế lái có dấu hiệu xuống cấp nhẹ do thường xuyên sử dụng, nhưng đệm ghế phụ vẫn còn căng và đầy đặn (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Đằng sau vô-lăng là cụm đồng hồ dạng analog kết hợp với màn hình đa thông tin nhỏ, màn hình giải trí đặt nổi nhưng chỉ có kích cỡ 8 inch. Bù lại, trang bị tiện nghi trên biến thể IS 300 Luxury vẫn tương đối đầy đủ, gồm: hàng ghế đầu chỉnh điện có sưởi và làm mát, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời đơn.

Trang bị an toàn của Lexus IS 300 Luxury 2021 không quá xuất sắc, khi khuyết thiếu hệ thống an toàn chủ động và thậm chí còn không có cảm biến trước. Bù lại, mẫu xe này có hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động, kiểm soát lực bám đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 8 túi khí.

Với chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm, hàng ghế thứ 2 của Lexus IS không quá rộng rãi, đệm ghế gần với sàn tạo tư thế ngồi không đủ thoải mái khi di chuyển đường dài (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Điểm "sáng" của Lexus IS 300 Luxury 2021 nằm ở khả năng vận hành. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau, tạo ra công suất tối đa 241 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350Nm.

Phiên bản này còn được trang bị hệ thống treo thích ứng, hứa hẹn đem lại cảm giác vận hành êm ái và thú vị. Tuy nhiên, người dùng quan tâm đến dòng xe này vẫn cần cân nhắc về tính sẵn có cũng như giá cả của phụ tùng thay thế.