Hạ cấp độ nghiêm trọng vụ máy bay tông gãy cột đèn tại Tân Sơn Nhất

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, cả nước ghi nhận 64 sự cố liên quan an toàn bay trong 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, 40 sự cố do hỏng hóc tại máy bay, 2 sự cố do chim va đập, 18 sự cố do con người...

Số liệu này cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm 2023 có 82 vụ, trong đó có 1 sự cố mức A - tai nạn hàng không.

Máy bay bị móp cánh sau khi đâm đổ cột đèn tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: TIA).

Trong 9 tháng qua, sự cố nghiêm trọng nhất được ghi nhận là vụ việc chuyến bay VJ776 xuất hiện tình trạng giảm áp suất khoang khách bất thường trong lúc đang bay từ Cam Ranh đến Nội Bài vào ngày 20/8.

Vụ việc khiến tổ bay phải hạ độ cao khẩn cấp, kích hoạt hệ thống mặt nạ dưỡng khí trong khoang khách và đưa máy bay trở lại sân bay Cam Ranh. Cục Hàng không đánh giá đây là sự cố mức B - mức sự cố nghiêm trọng.

Ngoài ra, Cục Hàng không đã đánh giá lại vụ việc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Đài Loan tông gãy cột đèn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 3/7.

Qua trao đổi với nhà chức trách Đài Loan và căn cứ vào tính chất vụ việc, Cục Hàng không xác định vụ việc không có hậu quả nghiêm trọng, máy bay không bị hư hỏng lớn. Do đó, Cục xếp loại đây là sự cố mức C - mức uy hiếp an toàn cao (thay vì mức B như nhận định ban đầu của Cục).

Trước đó, vào chiều tối 3/7, máy bay Boeing 777 mang số hiệu BR396 chuẩn bị khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang di chuyển ra đường băng, máy bay đã đâm trúng cột đèn chiếu sáng.

Sự cố khiến một phần cánh máy bay bị móp, cột đèn cao áp đồng thời bị đâm gãy, đổ sập xuống. Theo nhận định ban đầu, vụ việc do phi công rẽ nhầm hướng.