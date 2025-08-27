Ga ngầm C9 sát hồ Gươm rất đặc biệt với 2 ống hầm xếp chồng lên nhau

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Đoạn tuyến được triển khai tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.

Phương án tuyến bố trí ống hầm song song, sau chuyển thành dạng xếp chồng từ phố Hàng Đường đến phố Hàng Chiếu. Đi ngầm qua Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài. Một số đoạn tuyến hai ống hầm xếp chồng.

Hồ Gươm ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ba nhà ga chính trên đoạn này gồm ga C8 giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2014; ga C9 (hồ Hoàn Kiếm) xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua khu vực quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, quy mô 4 tầng với tổng diện tích khoảng 7.700m2.

Ga C10 (ga Trần Hưng Đạo) xây dựng tại nút giao phố Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 5.482m2, kết nối dạng chữ thập với ga S13 của tuyến metro số 3, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến trong tương lai.

Phương án tuyến này thay thế đoạn tuyến C8-C10 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND (2013) và Quyết định số 861/QĐ-UBND (2016). Đồng thời là cơ sở cập nhật, bổ sung vào các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết có liên quan.

Theo quy hoạch, ga ngầm C9 sẽ liên kết với không gian công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Trong phạm vi quảng trường, công viên phía Đông sẽ nghiên cứu bố trí xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), tối ưu hóa diện tích sử dụng, các chức năng bao gồm bãi đỗ xe, không gian văn hóa, trung tâm thương mại và lối đi bộ kết nối với các khu vực xung quanh.

Theo quy hoạch này, nhà ga C9 có khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 1 bố trí ở phía Bắc quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, khối công trình phụ trợ, lối lên xuống số 2 bố trí ở phía Nam, dọc theo đường Trần Nguyên Hãn.

Hà Nội dự kiến khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào ngày 10/10.

Tuyến metro số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài 11,5km, với 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao.

Tuyến metro này có 7 ga ngầm và 3 ga trên cao với tổng mức đầu tư dự án gần 35.600 tỷ đồng, tăng thêm hơn 16.000 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt lần đầu năm 2008.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Trước đây, hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, hồ Lục Thủy, hồ Thủy Quân, hồ Tả Vọng, Hữu Vọng...