Gà lôi trắng được phát hiện trong rừng Quảng Trị

Ngày 13/8, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, cho biết trong lâm phần đơn vị quản lý có nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống, trong đó có gà lôi trắng - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định của Chính phủ.

Theo ông Trung, mỗi năm đơn vị triển khai đặt 100-120 bẫy ảnh ở nhiều tiểu khu trọng điểm trong rừng đặc dụng để giám sát các loài động vật hoang dã. Sau 3-4 tháng, bẫy ảnh sẽ được thu về để kiểm tra.

Gà lôi trắng lọt vào bẫy ảnh trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị (Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

“Bẫy ghi nhận nhiều hình ảnh rõ nét về gà lôi trắng trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị nhưng chưa xác định cụ thể số lượng. Đây là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ môi trường sinh thái của khu rừng đủ điều kiện để các loài động vật sinh sống, sinh sản.

Ngoài gà lôi trắng, chúng tôi còn ghi nhận gà tiền mặt vàng, trĩ sao, gà lôi hông tía, gà so ngực gụ, gà so họng hung…”, ông Trung nói.

Gà lôi trắng thường sống thành đôi hoặc nhóm nhỏ, hiếm khi tụ tập thành đàn lớn (Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị).

Gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera) là loài chim lớn, mặt có màu đỏ nhung với hai dải mào phủ kín, chân màu đỏ tía. Khi còn nhỏ, cả gà trống và gà mái đều có lông màu nâu, kèm các dải lông màu đen. Gà mái giữ nguyên màu lông này, còn gà trống khi trưởng thành sẽ thay sang lông màu trắng, đuôi khá dài.

Gà lôi trắng thường sống thành đôi hoặc nhóm nhỏ, chủ yếu ở rừng thường xanh, rừng hỗn giao, rừng tre nứa và các vùng đồi núi thấp. Thông thường, gần 2 năm tuổi, lông gà lôi trống mới thay màu.

Mùa sinh sản của gà lôi trắng diễn ra từ khoảng tháng 3 đến tháng 6, khi thời tiết ấm áp, nguồn thức ăn dồi dào. Gà lôi trắng không làm tổ cầu kỳ, chỉ lót lá khô hoặc cỏ dày ở bụi rậm, hốc cây hay gốc tre. Mỗi lứa thường đẻ 5-8 trứng, ấp khoảng 24-26 ngày sẽ nở.

Một khu vực thuộc rừng đặc dụng Nam Quảng Trị (Ảnh: Lê Trường).

Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị quản lý hơn 60.000ha rừng và đất lâm nghiệp. Địa hình chủ yếu là núi đồi tạo nên bức tranh tự nhiên đa dạng, nơi các hệ sinh thái rừng tự nhiên và khe suối đan xen, nuôi dưỡng và duy trì hàng ngàn loài động, thực vật đặc hữu và nguy cấp.

Hệ thực vật tại đây đa dạng với hàng nghìn loài, trong đó nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật cũng rất phong phú với hàng trăm loài thuộc các nhóm thú, chim, lưỡng cư, cá, bướm, mối… trong đó có một số loài quý hiếm ghi trong Sách đỏ.