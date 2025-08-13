Gà lôi trắng được phát hiện trong rừng Quảng Trị
(Dân trí) - Trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, thông qua bẫy ảnh, đơn vị chức năng đã phát hiện nhiều cá thể gà lôi trắng - loài động vật quý hiếm. Đây là dấu hiệu khẳng định hiệu quả trong công tác bảo tồn.
Ngày 13/8, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, cho biết trong lâm phần đơn vị quản lý có nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống, trong đó có gà lôi trắng - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định của Chính phủ.
Theo ông Trung, mỗi năm đơn vị triển khai đặt 100-120 bẫy ảnh ở nhiều tiểu khu trọng điểm trong rừng đặc dụng để giám sát các loài động vật hoang dã. Sau 3-4 tháng, bẫy ảnh sẽ được thu về để kiểm tra.
“Bẫy ghi nhận nhiều hình ảnh rõ nét về gà lôi trắng trong rừng đặc dụng Nam Quảng Trị nhưng chưa xác định cụ thể số lượng. Đây là tín hiệu đáng mừng, chứng tỏ môi trường sinh thái của khu rừng đủ điều kiện để các loài động vật sinh sống, sinh sản.
Ngoài gà lôi trắng, chúng tôi còn ghi nhận gà tiền mặt vàng, trĩ sao, gà lôi hông tía, gà so ngực gụ, gà so họng hung…”, ông Trung nói.
Gà lôi trắng (tên khoa học Lophura nycthemera) là loài chim lớn, mặt có màu đỏ nhung với hai dải mào phủ kín, chân màu đỏ tía. Khi còn nhỏ, cả gà trống và gà mái đều có lông màu nâu, kèm các dải lông màu đen. Gà mái giữ nguyên màu lông này, còn gà trống khi trưởng thành sẽ thay sang lông màu trắng, đuôi khá dài.
Gà lôi trắng thường sống thành đôi hoặc nhóm nhỏ, chủ yếu ở rừng thường xanh, rừng hỗn giao, rừng tre nứa và các vùng đồi núi thấp. Thông thường, gần 2 năm tuổi, lông gà lôi trống mới thay màu.
Mùa sinh sản của gà lôi trắng diễn ra từ khoảng tháng 3 đến tháng 6, khi thời tiết ấm áp, nguồn thức ăn dồi dào. Gà lôi trắng không làm tổ cầu kỳ, chỉ lót lá khô hoặc cỏ dày ở bụi rậm, hốc cây hay gốc tre. Mỗi lứa thường đẻ 5-8 trứng, ấp khoảng 24-26 ngày sẽ nở.
Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị quản lý hơn 60.000ha rừng và đất lâm nghiệp. Địa hình chủ yếu là núi đồi tạo nên bức tranh tự nhiên đa dạng, nơi các hệ sinh thái rừng tự nhiên và khe suối đan xen, nuôi dưỡng và duy trì hàng ngàn loài động, thực vật đặc hữu và nguy cấp.
Hệ thực vật tại đây đa dạng với hàng nghìn loài, trong đó nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật cũng rất phong phú với hàng trăm loài thuộc các nhóm thú, chim, lưỡng cư, cá, bướm, mối… trong đó có một số loài quý hiếm ghi trong Sách đỏ.
Một người đàn ông trú tại Nghệ An đã vướng vòng lao lý vì nuôi và mua bán gà lôi trắng.
Người này là Thái Khắc Thành (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An), bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Bản án thu hút sự chú ý của dư luận.
Trước đó, ông Thành mua 3 cá thể gà lôi trắng bố mẹ về nuôi sinh sản, gây giống. Sau thời gian nuôi, đàn gà sinh sản được 10 con non.
Tháng 3 vừa qua, ông Thành rao bán 10 gà con với giá 500.000 đồng/con, nhận cọc 2 triệu đồng từ người mua qua mạng. Ngày 2/4, khi thuê xe chở số gà này đi giao tại Hưng Yên, ông Thành bị công an kiểm tra, thu giữ. Đồng thời lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 con gà lôi tại nhà ông này.