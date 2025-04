Khởi tố đối tượng mua gà lôi trắng về gây giống bán kiếm lời

Ngày 25/4, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Khắc Thành (SN 1980), trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các quyết định và lệnh được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trước đó, ngày 2/4, tại đường ĐH07 thuộc địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư, Phòng PC03 phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình kiểm tra phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 37K-258.41 đang vận chuyển 10 cá thể động vật nghi là gà lôi trắng nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Lái xe khai nhận, số hàng trên được vận chuyển thuê cho Thái Khắc Thành.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái Khắc Thành, cơ quan công an thu thêm 3 cá thể gà lôi trắng, có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ trĩ nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Thành khai nhận, mặc dù biết gà lôi trắng thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, không được vận chuyển, mua bán, nuôi dưỡng khi chưa được cấp phép nhưng vì lợi nhuận cao từ việc mua bán gà lôi trắng, Thành vẫn mua 3 cá thể gà lôi trắng trưởng thành, gây giống với mục đích bán kiếm lời.