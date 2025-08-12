Luật sư bào chữa miễn phí cho người bị 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng

Chiều 12/8, luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết đã nhận bào chữa miễn phí cho anh Thái Khắc Thành (xã Đô Lương, Nghệ An) trong giai đoạn phúc thẩm sắp tới. Anh Thành vừa bị TAND Khu vực 5 - tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 năm tù vì buôn bán gà lôi trắng (động vật nguy cấp, quý hiếm). Câu chuyện của anh đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Theo luật sư Hiển, anh Thành có hoàn cảnh khó khăn, bố đã mất, mẹ già yếu, đau ốm liên miên và có 3 con gái còn nhỏ.

Anh Thành làm nghề hát đám cưới, chăn nuôi để nuôi cả nhà. Người đàn ông này “mát tay” trong chăn nuôi, ươm giống, nên khi nhân giống được gà lôi trắng đã mang bán.

“Đây cũng là lần đầu tiên anh Thành bán số gà lôi mình nhân giống được”, luật sư cho hay.

Hình ảnh vợ con anh Thái Khắc Thành đau khổ trước bản án 6 năm tù của anh (Ảnh: Cắt từ clip).

Hồi đầu tháng 4, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình kiểm tra và phát hiện 10 cá thể gà lôi trắng - loài động vật thuộc Nhóm IB (Sách đỏ Việt Nam) - được anh Thái Khắc Thành thuê vận chuyển ra Thái Bình để bán.

Trước đó, anh Thành đã mua 3 cá thể gà lôi trắng bố mẹ về nuôi sinh sản, gây giống, rồi bán lại kiếm lời. Người thân phản ánh, anh Thành không biết đây là loài quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 8/8 vừa qua, toà sơ thẩm tuyên phạt anh Thành 6 năm tù vì buôn bán gà lôi trắng.

Ngày anh Thành nhận bản án, hình ảnh vợ anh ôm hai con gái nhỏ bật khóc nức nở trước sân tòa gây “bão” tranh luận trên mạng xã hội.

Anh Thái Khắc Thành và tang vật vụ án là số gà lôi trắng (Ảnh: Công an Thái Bình).

Gà lôi trắng, tên khoa học là Lophura nycthemera, là một loài chim lớn, thuộc lớp chim, bộ gà, họ trĩ. Hiện đã có 15 phân loài gà lôi trắng được công nhận. Gà lôi trắng sống ở các khu vực rừng miền núi ở lục địa Đông Nam Á và Trung Quốc.

Gà lôi trắng có chiều dài 80-127cm (chim trống), 56-71 cm (chim mái); trọng lượng 1-2kg; sinh sản từ tháng 2 đến tháng 6, sinh 4-10 trứng/lứa.

Gà lôi trắng (Ảnh: Vinwonder).

Thông tư số 27/2025 quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (thay thế Nghị định 84/2021 và Nghị định 06/2019) có hiệu lực từ ngày 1/7, tiếp tục quy định gà lôi trắng thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.