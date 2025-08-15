Đưa phường Bạc Liêu thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, đổi mới sáng tạo

Ngày 14-15/8, Đảng bộ phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, dự và chỉ đạo tại đại hội.

Phường Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các phường 1, 2, 3, 7, 8 của TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (cũ), với diện tích khoảng 29,7km2 và dân số hơn 93.460 người. Đây là đơn vị cấp xã có diện tích nhỏ nhất nhưng dân số đông nhất của tỉnh Cà Mau.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 14-15/8 (Ảnh: H.H).

Tại đại hội, bà Tô Việt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu, cho biết nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có quyền tự hào về một phường ngày càng khởi sắc, năng động và phát triển.

“Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, diện mạo đô thị ngày càng đổi mới; sự nghiệp giáo dục - đào tạo được đặc biệt quan tâm; đời sống văn hóa, văn minh đô thị có nhiều tiến bộ và đi vào chiều sâu; công tác chăm sóc người có công, yếu thế đạt nhiều kết quả quan trọng; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao”, bà Thu khái quát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà Tô Việt Thu, sự phát triển đã qua của phường Bạc Liêu chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa tạo được sự bứt phá về phát triển kinh tế; việc quản lý đất công và khai thác quỹ đất chưa đáp ứng được yêu cầu đầu tư.

“Du lịch và dịch vụ du lịch tuy có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và điều kiện thực tế của phường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới;…”, bà Thu nêu rõ.

Nhà "3 nón lá" và biểu tượng cây đàn kìm cách điệu là 2 trong nhiều công trình văn hóa tiêu biểu của phường Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đặt ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo phường Bạc Liêu cho biết, Đảng bộ phường sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế sẵn có, phát triển mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

“Đưa phường Bạc Liêu trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của tỉnh Cà Mau”, bà Thu kỳ vọng.

Trong đó, phường sẽ tích cực chuyển đổi số, kiến tạo một môi trường năng động cho đổi mới sáng tạo, khuyến khích các ý tưởng mới, các mô hình kinh doanh hiệu quả, góp phần đưa phường Bạc Liêu phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Ông Lữ Văn Hùng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: H.H).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đề nghị Đảng bộ phường Bạc Liêu nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định.

Phường Bạc Liêu có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại, dịch vụ và du lịch, theo ông Hùng, phường cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Ngoài quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc tốt sức khỏe của nhân dân, ông Lữ Văn Hùng đề nghị phường nhanh chóng xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng phường thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, dịch vụ - du lịch của tỉnh.

“Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm sáng, tài cao, trí lớn, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân”, ông Hùng lưu ý và tin tưởng rằng với khí thế mới, Đảng bộ phường Bạc Liêu sẽ xây dựng phường trở thành phường văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.