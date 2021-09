Dự kiến sơ tán hơn 766.000 người trong vùng ảnh hưởng của bão số 5

Dân trí Theo nhận định ban đầu, bão số 5 có thể sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do đó, để đảm bảo an toàn, các tỉnh trong 2 khu vực này có thể sẽ phải sơ tán hơn 766.000 dân đến nơi an toàn.

Bão số 5 dự báo vào khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 9/9, vị trí tâm bão số 5 (bão Conson) cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13. Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. (Ảnh: NCHMF). Trước đó, trong sáng nay (9/9), tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) để ứng phó với bão số 5, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngoài cơn bão số 5, vùng biển ngoài khơi còn xuất hiện một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Chanthu. Hai cơn bão này tương tác với nhau nên cường độ và quỹ đạo của bão số 5 rất khó dự báo. Theo ông Lâm, hiện các đài dự báo bão số 5 rất phân tán. Có đài đưa ra dự báo bão số 5 sẽ đi lên phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc); có dự báo bão số 5 sẽ đi ngang vào khu vực ven biển Thanh Hóa - Nghệ An. Đài dự báo của Nhật Bản lại cho rằng, bão đi vào khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, phần lớn các dự báo đều nghiêng về khả năng bão số 5 sẽ di chuyển theo quỹ đạo theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ và vào đất liền khu vực giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo số liệu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT báo cáo về công tác PCTT cung cấp sáng nay, tính đến 6h ngày 9/9, thiệt hại do bão Conson tại Philippines đã làm 19 người mất tích, hơn 19.000 hộ với hơn 79.000 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán và hơn 3.000 nhà bị hư hại. Thiệt hại về kinh tế do bão Conson gây ra tại Philippines khoảng 3,2 triệu USD. Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cho biết, thông tin cập nhật ban đầu một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn (rủi ro thiên tai: cấp 3) diện rộng trong điều kiện diễn biến Covid-19 phức tạp, trong đó dự kiến: Sơ tán 154.396 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc (gồm: Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng). Tại khu vực ven đê, ngoài sông của các tỉnh như Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên, dự kiến phải sơ tán 143.392 dân. Ngoài ra, tại khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, dự kiến sơ tán 231.096 dân. Đồng thời cũng dự kiến sơ tán 237.393 dân khu vực ven sông và ngoài đê của các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Như vậy, tổng số dân dự kiến phải sơ tán vì bão số 5 tại các khu vực trên là 766.277 người. Chuẩn bị sẵn phương án cứu hộ khi tình huống xấu xảy ra Ông Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp trên, Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó Trưởng Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đến thời điểm sáng nay, lực lượng biên phòng tuyến biển đã phối hợp với các địa phương và gia đình các chủ tàu thuyền đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền với khoảng 350.000 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh, trú. Thượng tá Nguyễn Đình Hưng cho biết, trên biển hiện vẫn còn 450 tàu thuyền đang hoạt động, chủ yếu là tàu, thuyền của ngư dân ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định và tập trung nhiều ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa - nơi dự báo tâm bão số 5 sẽ đi qua. Lực lượng biên phòng tuyến biển sẽ bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ, khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với 450 tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT yêu cầu lực lượng biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên giữ liên lạc, nhanh chóng hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, ông Hoài yêu cầu các lực lượng phải sẵn sàng các phương án cứu hộ cứu nạn khi tình huống xấu xảy ra, không để lặp lại tình trạng như năm 2020 trong bão số 9 đã có 2 tàu với 23 ngư dân mất tích do chủ quan với bão, di chuyển chậm trên đường đi trú tránh. Theo ông Hoài, trên đất liền, cùng với mưa lũ diễn ra những ngày qua ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ, nếu cộng dồn thêm mưa lớn của bão số 5 sẽ gia tăng thêm nguy cơ của thiên tai về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Vì vậy, các địa phương cần chủ động kịch bản sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm, nhất là sơ tán dân tại những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19, nhất là ở khu vực "vùng đỏ" hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể từ phía Bộ Y tế. "Trên biển sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn tránh tình trạng khi có tình huống xảy ra lực lượng khó điều động đến những nơi thiên tai đang diễn ra, nhất là khu vực cửa sông, cửa biển. Như năm 2020 về sau phải điều động máy bay trực thăng ra ứng cứu tàu bị chìm ở vùng biển Quảng Trị. Ở khu vực miền núi cũng phải tính đến việc đảm bảo an toàn trong cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích, tức là phải đảm bảo cho cả lực lượng cứu hộ. Với địa hình dễ bị chia cắt ở miền núi phải có phương án cụ thể, chi tiết để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu", ông Hoài nhấn mạnh. Nguyễn Dương