Đội mưa dự lễ rước Phật ở Cố đô Huế

(Dân trí) - Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn người dân Cố đô Huế vẫn đội mưa thành kính cung đón đoàn xe hoa trong lễ rước Phật.

Lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên tổ đình Từ Đàm diễn ra tại TP Huế (Thừa Thiên Huế), do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức để cầu "mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc".

Từ chiều 14/5, hàng trăm phật tử đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ rước Phật.

Đại lễ Phật đản Phật Lịch 2566 được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 8/5 đến ngày 15/5. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa hạ, góp phần làm phong phú các chương trình lễ hội diễn ra tại địa phương.

Đúng 17h30, đoàn xe hoa bắt đầu diễu hành theo lộ trình của Tiểu ban Rước Phật. Đoàn xe xuất phát từ chùa Diệu Đế qua cầu Gia Hội đến chợ Đông Ba, sau đó rẽ qua cầu Trường Tiền rồi dọc theo dòng Hương trên trục đường Lê Lợi để đến tổ đình Từ Đàm.

Lễ rước Phật diễn ra trong không khí trang nghiêm. Nghi lễ truyền thống của văn hóa Phật giáo này được kế thừa liên tục từ năm 1957 đến nay.

Đây là lần diễu hành đầu tiên sau 3 năm vắng bóng bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú với nghi lễ này.

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng nhiều người dân vẫn đội mưa hòa chung không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Chị Hương (45 tuổi) chia sẻ: "Hơn 3 năm rồi tôi mới được xem lại lễ diễu hành xe hoa, mặc dù gia đình không theo đạo Phật nhưng tôi vẫn rất thích hoạt động này bởi đây là một trong những nét đẹp của nền văn hóa Cố đô".

Nhiều người dân dừng xe, chấp tay thành kính khi đoàn xe hoa rước Phật đi ngang qua.

Nhiều người dân dùng điện thoại để chia sẻ hình ảnh đoàn xe hoa rước Phật lên mạng xã hội.

"Gia đình tôi theo đạo Phật từ nhiều đời trước, rằm to lễ lớn nào tôi cũng lại lên chùa để cầu cho gia đình bình an, các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn", bà Huỳnh Thị Hồng Nhung (60 tuổi) chia sẻ.

Đến khoảng hơn 18h ngày 14/5, đoàn rước Phật kết thúc hành trình ở tổ đình Từ Đàm (TP Huế), chuẩn bị cho đại lễ chính thức vào ngày 15/5.

"Tôi cầu nguyện cho mọi người có nhiều sức khỏe, các thành viên trong gia đình được bình an. Đây cũng là lần đầu tiên tôi lễ Phật tại tổ đình Từ Đàm", bà Sương (58 tuổi) chia sẻ.