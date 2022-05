Hàng nghìn du khách đã đến phố cổ Hội An (Quảng Nam) để tham quan nhân dịp đại lễ Phật đản. Các tuyến đường chật kín người, không khí rộn ràng náo nhiệt bao trùm khắp không gian phố cổ, giúp Hội An thêm sinh khí sau thời gian dài "đóng băng" do Covid-19.