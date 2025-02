Nữ sinh tử vong do tai nạn, xe cấp cứu chở thi thể lao xuống vực

Ngày 22/2, lãnh đạo UBND xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào đêm 21/2 và sáng 22/2. Vụ việc đã khiến 2 thiếu niên tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Chiêu Lưu, khoảng 22h ngày 21/2, một vụ va chạm giữa 2 xe máy đã xảy ra trên quốc lộ 7A. Hai nam thiếu niên đang di chuyển từ huyện Tương Dương lên huyện Kỳ Sơn bất ngờ va chạm với xe máy chở 3 nữ sinh lớp 8-9 đi ngược chiều tại khu vực bản Lăn, xã Chiêu Lưu.

Hậu quả của vụ va chạm khiến 5 người bị thương và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 trong số 5 nạn nhân đã tử vong, 3 em còn lại đang được chăm sóc và điều trị.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.

Hiện trường vụ tai nạn xe cấp cứu rơi xuống vực nhỏ bên đường sáng 22/2 (Ảnh: Hoàng Kiều).

Sáng 22/2, xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đưa thi thể một nữ sinh về nhà ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Tuy nhiên, khi đến bản Tạt Thong, xã Chiêu Lưu, xe cấp cứu bất ngờ mất lái và lao xuống vực cách mặt đường khoảng 1m. Vụ tai nạn khiến xe cấp cứu hư hỏng nhẹ, tài xế không bị thương.

Xe cấp cứu đã được đưa lên khỏi hiện trường và tiếp tục đưa thi thể nữ sinh về nhà.