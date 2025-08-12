Đoàn ĐBQH TPHCM ưu tiên giám sát dự án hạ tầng sau sáp nhập

Sáng 12/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM có chuyến kiểm tra công trường dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và Vành Đai 3 TPHCM.

Thành phần đoàn gồm ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM (chủ trì); ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP; ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM...

Đoàn ĐBQH TPHCM kiểm tra dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (Ảnh: Ngọc Tân).

Trong buổi sáng, đoàn đi kiểm tra, thăm hỏi công nhân, kỹ sư trên công trường và nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án, khó khăn, vướng mắc cần đề xuất.

Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Văn Lợi cho biết đây là chuyến kiểm tra, giám sát đầu tiên của Đoàn ĐBQH TPHCM từ sau sự kiện sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn chọn kiểm tra dự án cải tạo đô thị và xây mới đường sá, cho thấy sự quan tâm của thành phố trong việc phát triển cơ sở hạ tầng.

Tại công trường cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM hoan nghênh cố gắng của chủ đầu tư (Ban Hạ tầng TPHCM). "Đáng lẽ cuối 2026 mới xong, nhưng nhà thầu cố gắng cuối năm nay, đầu năm sau sẽ hoàn thành", ông Nguyễn Văn Lợi ghi nhận.

Ông Lợi đánh giá tuyến đường dọc hai bên bờ kênh sau khi hoàn thành sẽ tăng giá trị đất đai, mang lại lợi ích cho người dân.

Trong 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đến nay chỉ còn hơn 12 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Trưởng đoàn ĐBQH TP đánh giá đây là vướng mắc có thể ảnh hưởng đến cả công trình, đề nghị đơn vị quản lý dự án đề xuất giải pháp.

"Đảng chờ, dân mong, chúng ta phải động viên nhau, cố gắng cùng làm. Đề nghị các đồng chí có khó khăn gì cứ đề xuất", ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị.

Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi chia sẻ với đơn vị thi công tại công trường Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tại công trường Vành đai 3 TPHCM (nút giao với tỉnh lộ 10, thuộc huyện Bình Chánh cũ), nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ đây là công trình rất có ý nghĩa trong bối cảnh TPHCM mở rộng địa giới. Công trình không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa chính trị, đáp ứng tâm tư tình cảm, kết nối các địa phương.

Báo cáo đoàn công tác, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông TPHCM, khẳng định toàn tuyến Vành đai 3 có hai đoạn đảm bảo tiến độ đưa vào khai thác cuối năm nay là 6,8km phía tỉnh Tây Ninh và 14,7km ở phía đông TPHCM (thuộc TP Thủ Đức cũ). Với các đoạn còn lại, chủ đầu tư phấn đấu thông xe kỹ thuật vào 31/12.

Đoàn ĐBQH TPHCM tặng quà, động viên công nhân tại công trường Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

"Tôi thấy rất mừng khi hàng tuần lãnh đạo UBND TP có họp giao ban, kiểm tra dự án. Công trình trọng điểm thế này hàng tuần UBND phải biết tiến độ thì mới tháo gỡ được vướng mắc", ông Nguyễn Thiện nhân chia sẻ, đồng thời hỏi thăm lãnh đạo Ban Giao thông TPHCM về việc chăm lo đời sống, chế độ thu nhập cho cán bộ, nhân viên thực thi dự án.

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng khẳng định, Đoàn ĐBQH TPHCM với tinh thần đồng hành, góp tiếng nói với lãnh đạo thành phố và với Trung ương để tháo gỡ khó khăn, xây dựng thành phố khang trang sạch đẹp hơn, đáp ứng mong mỏi của người dân.