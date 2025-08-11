Trạm thu phí "nửa kín, nửa mở" đầu tiên trên cao tốc TPHCM - Long Thành

Theo thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), doanh nghiệp sẽ đưa vào vận hành trạm thu phí Vành đai 3 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trạm thu phí được thiết lập trên cơ sở đấu nối nút giao giữa cao tốc TPHCM - Long Thành và dự án Vành đai 3 TPHCM. Thời điểm vận hành trạm dự kiến ngay sau khi dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) thuộc Vành đai 3 TPHCM được đưa vào khai thác.

Chủ đầu tư cao tốc TPHCM - Long Thành áp dụng trạm thu phí "nửa kín, nửa mở" để thu phí xe ra vào nút giao Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), cho biết trạm thu phí Vành đai 3 sẽ được thiết kế "nửa kín, nửa mở" do nút giao này nằm bên ngoài trạm thu phí đầu tuyến (trạm Long Phước).

Theo bà Phương, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có điểm đầu tại nút giao An Phú. Tuy nhiên, trạm thu phí đầu tuyến là trạm Long Phước, nằm cách điểm đầu cao tốc 8km. Do trước đây quãng đường từ nút giao An Phú đến trạm Long Phước không có ngã rẽ, việc thu phí kín vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, khi đấu nối nút giao liên thông với Vành đai 3 TPHCM, VEC E cần thiết kế phương án thu phí cho phương tiện chỉ sử dụng quãng đường từ nút giao An Phú đến nút giao Vành đai 3 (khoảng 4km).

Với những xe này, trạm thu phí Vành đai 3 sẽ áp dụng "thu phí mở" tương tự các trạm BOT trên quốc lộ. Mức phí với xe con là gần 9.000 đồng cho quãng đường 4km.

(Nguồn: VEC).

Nếu xe đi từ hướng Đồng Nai về TPHCM, đơn vị thu phí cũng sẽ chia 2 trường hợp. Trường hợp xe qua trạm Long Phước rồi ra ở nút giao An Phú, mức phí được tính bình thường theo hình thức thu phí kín như trước đây.

Trường hợp xe qua trạm Long Phước rồi ra ở trạm Vành đai 3, mức phí sẽ được giảm khoảng 9.000 đồng (với ô tô con) do tài xế không sử dụng quãng đường từ nút giao Vành đai 3 về nút giao An Phú. Như vậy, trạm Long Phước vừa có chức năng như trạm cuối tuyến, vừa hoạt động như trạm "trung chuyển".

Theo thiết kế, trạm thu phí nút giao Vành đai 3 sẽ có 6 làn thu phí (3 làn ra và 3 làn vào), áp dụng hoàn toàn công nghệ thu phí không dừng.

Trạm thu phí Vành đai 3 tại nút giao giữa Vành đai 3 TPHCM và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo lãnh đạo VEC E, mô hình "trạm thu phí kép" này lần đầu tiên được áp dụng cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Mô hình này không làm phát sinh chi phí cho tài xế, thay vào đó giúp họ có thêm lựa chọn di chuyển.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch và đường dẫn) sẽ được đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/8 để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.