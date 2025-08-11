Khẩn cấp mở rộng cao tốc kết nối TPHCM với sân bay Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, ngay sau khi hoàn thành thẩm định báo cáo tiền khả thi, doanh nghiệp đã phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo thiết kế, dự án có tổng chiều dài 22km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 TPHCM (thuộc địa phận TPHCM), điểm cuối tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (địa phận tỉnh Đồng Nai).

Làn đường được mở rộng đáp ứng vận tốc thiết kế 120km/h, phù hợp với phần đường đang khai thác. Riêng cầu Long Thành được thiết kế với vận tốc 100km/h.

Cao tốc TPHCM - Long Thành hiện có 4 làn xe, thường xuyên ùn tắc vào dịp cao điểm (Ảnh: Ngọc Tân).

Về quy mô mở rộng, đoạn từ nút giao Vành đai 2 TPHCM đến nút giao Vành đai 3 TPHCM (4km) sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, đồng thời đảm bảo có 2 làn dừng khẩn cấp (mỗi làn rộng 3m). Tổng bề rộng nền đường sau khi mở rộng là 42m.

Đoạn từ nút giao Vành đai 3 TPHCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (khoảng 17km, không bao gồm cầu Long Thành) được mở rộng từ 4 lên 10 làn xe; có làn dừng khẩn cấp. Tổng bề rộng nền đường là 49,5m.

Với hạng mục cầu Long Thành, chủ đầu tư dự kiến xây một đơn nguyên cầu mới bên phải cầu hiện hữu, đảm bảo mỗi cầu có 5 làn xe, phục vụ một chiều đường.

Trước đó, VEC được Thủ tướng giao là cơ quan chủ quản thực hiện dự án mở rộng đoạn cao tốc TPHCM - Long Thành. Để kịp kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành, Thủ tướng đã đồng ý thực hiện dự án theo thủ tục công trình xây dựng khẩn cấp.

Cao tốc TPHCM - Long Thành cần được mở rộng khẩn cấp để kết nối trung tâm TPHCM với sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Đến nay, VEC và các đơn vị tư vấn đang khẩn trương lập hồ sơ thiết kế xây dựng dự án để đáp ứng yêu cầu khởi công vào ngày 19/8.

VEC kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng của dự án, đồng thời cho phép trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng giai đoạn phù hợp với tiến độ triển khai chi tiết và hình thức công trình xây dựng khẩn cấp.