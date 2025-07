Đề nghị kỷ luật cán bộ thi hành án Hà Nội đánh bạc ở khách sạn Pullman

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa chỉ đạo Thi hành án dân sự TP Hà Nội xem xét xử lý kỷ luật theo đúng quy định đối với ông V.H.Đ. (51 tuổi) do tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman.

Tại cáo trạng vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra ở King Club (tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 phố Cát Linh, Hà Nội) mới đây, VKSND Tối cao xác định một số cá nhân có liên quan đến vụ án nhưng không bị xử lý hình sự.

Công an triệt phá đường dây đánh bạc tại King Club, khách sạn Pullman (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, ông V.H.Đ., sinh năm 1974, công chức Phòng Tài chính - Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội (từ ngày 1/7 là Thi hành án dân sự TP Hà Nội) có hành vi đánh bạc nhưng dưới 5 triệu đồng và không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ngày 15/6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản kiến nghị Công an phường Cát Linh (quận Đống Đa cũ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.

Tuy nhiên, nhiều năm qua ông V.H.Đ. không làm việc tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội mà được biệt phái tới một cục thuộc Bộ Tư pháp.

“Việc xử lý kỷ luật công chức biệt phái đã được quy định trong Luật Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành”, nguồn tin cho hay.