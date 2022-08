Công an chính quy về xã: Những chiến tích bên ngoài căn phòng "3 trong một"

Lực lượng mỏng, địa bàn rộng nhưng cán bộ, chiến sĩ công an chính quy ở xã đã góp phần quan trọng, hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Công Hóa - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành (Yên Thành, Nghệ An) nhớ lại: "Mỹ Thành trước đây được xác định là xã trọng điểm về ma túy. Người nghiện ma túy và mua bán ma túy vẫn là vấn đề nhức nhối, chính quyền, các tổ chức xã hội đã vào cuộc quyết liệt nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm. Khi công an chính quy về xã, lĩnh vực này đã có bước đột phá".

Năm 2021, Công an xã Mỹ Thành phối hợp điều tra, làm rõ 34 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 11 vụ ma túy, bắt giữ 14 đối tượng. 6 tháng đầu năm 2022, Công an xã Mỹ Thành phối hợp công an huyện và công an xã bạn phá 4 chuyên án ma túy, bắt 21 đối tượng liên quan đến ma túy.

Thiếu tá Lê Xuân Thành - Trưởng Công an xã Mỹ Thành cho biết, chỉ tính riêng số tha tù, mãn hạn tù liên quan đến an ma túy trên địa bàn là gần 20 đối tượng. Số đối tượng nghiện ma túy khá đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Trong số đó, nổi lên Nguyễn Văn Thành (SN 1992), vừa hoàn thành bản án 15 năm tù về ma túy vào ngày 27/11/2021. Ngay sau khi Thành trở về địa phương, công an xã đã mời lên hướng dẫn thủ tục tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời tổ chức ký cam kết không tái phạm.

Thành vay vốn, mở quán ăn sáng. Mặc dù tỏ ra ngoan ngoãn, một lòng chí thú làm ăn nhưng những hành động đáng ngờ của Thành không thể qua mặt lực lượng công an xã. Qua công tác kiểm soát, nắm tình hình, Công an xã Mỹ Thành phát hiện Thành thường xuyên liên hệ với một số đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên báo cáo lãnh đạo công an huyện lập chuyên án đấu tranh.

19h30 ngày 4/4, dưới sự chỉ đạo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, Công an xã Mỹ Thành chủ trì, phối hợp Công an xã Đại Thành, Công an xã Liên Thành mật phục, bắt quả tang Nguyễn Văn Thành cùng tang vật 325 viên hồng phiến và 13,72g heroin. Đó chỉ là một trong những chuyên án ma túy mà lực lượng công an xã phối hợp thực hiện trong nỗ lực xóa địa bàn phức tạp về ma túy.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Lê Xuân Thành luôn nhấn mạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính quyền và người dân đối với các nhiệm vụ của công an xã.

"Lúc đầu người dân còn khá e ngại nhưng sau dần, chính họ là tai mắt của công an, cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin có giá trị để xác minh, đưa vào "tầm ngắm" các đối tượng cộm cán. Về xã, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, lời ăn tiếng nói cũng phải để ý, rồi phải nắm rõ được thói quen sinh hoạt của người dân.

Ở đây, người dân đi ngủ sớm lắm, hầu như nhà ai cũng nuôi chó cả. Nắm thông tin đối tượng là một chuyện, còn để phá án đảm bảo chắc thắng, tránh "rút dây động rừng" thì một khâu quan trọng không thể không nhắc tới đó là "vô hiệu hóa" chó của nhà đối tượng. Có những vụ việc, khi chúng tôi ập vào, khống chế đối tượng buôn ma túy thì chó... mừng rỡ như người nhà về", Thiếu tá Lê Xuân Thành cho biết.

Không chỉ tham gia đánh án, những cán bộ công an trong sắc phục màu xanh cũng đóng vai trò hạt nhân, hóa giải các vụ kiện cáo phức tạp, kéo dài ở cơ sở. Nếu không chứng kiến cái ôm thân tình của ông N.V.T. với vị trưởng công an xã khi đến thăm nhà, khó ai có thể hình dung được, chỉ cách đây vài tháng, chính người đàn ông này đã "quậy tung" ủy ban, chửi bới cán bộ vì cho rằng các kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách của mình chưa được giải quyết thấu đáo.

"Công an xã mời vào nói chuyện, phân tích, hướng dẫn tôi gửi đơn đến đúng địa chỉ để được giải quyết. Các anh cũng phân tích cho tôi hiểu mình là cán bộ, đảng viên, những uy tín gây dựng trong suốt quá trình công tác không thể vì suy nghĩ thiếu thấu đáo mà đổ sông đổ bể, để người dân chê cười", ông T. phân trần.

Là địa bàn có tuyến đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1 chạy qua, có khu công nghiệp Nam Cấm trú chân với hàng nghìn công nhân... có thể nói, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn của Công an xã Nghi Xá (Nghi Lộc, Nghệ An) hết sức nặng nề.

Phòng làm việc, kiêm phòng họp, kiêm cả phòng ở của Đại úy Nguyễn Tiến Vinh - Trưởng Công an xã chất đầy hồ sơ, sổ sách và nhiều hung khí thu giữ của các đối tượng. Kế bên, ngay dưới gác xép hành lang là cái bàn con, đặt vừa đủ bếp ga, vài cái nồi, tủ đựng bát đũa cũng tận dụng "hàng thanh lý" của xã.

Nhiều hôm tham gia đánh án trở về, anh em chỉ nấu tạm bát mỳ ăn qua bữa. Sau 2 năm về xã, cái sự ăn, sự ở của cán bộ, chiến sĩ vẫn là trăn trở của vị trưởng công an xã. Nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng khỏa lấp sau những chuyên án trộm cắp tài sản mà đơn vị chủ công hoặc phối hợp với công an huyện và các đơn vị bạn thực hiện.

Chỉ sau 2 tháng khi về xã, Công an xã Nghi Xá phối hợp Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nghi Lộc và Công an xã Nghi Long phá thành công chuyên án trộm cắp thiết bị đường sắt, bắt giữ 2 đối tượng là công dân địa bàn.

"Suốt 3 đêm, chúng tôi mật phục nhiều điểm trên cung đường sắt dài 1,5km mới bắt được các đối tượng. Xét về giá trị tài sản trộm cắp (gồm omega lồng đèn, ốc vít...) không lớn nhưng vụ việc hết sức nghiêm trọng bởi uy hiếp đến an toàn các chuyến tàu, thậm chí có khả năng gây lật tàu", Đại úy Nguyễn Tiến Vinh nói.

Là địa bàn khu công nghiệp đóng chân, lượng công nhân lưu trú tại các dãy nhà trọ lớn, là điều kiện phát sinh tệ nạn trộm cắp tài sản. Trưa 3/12/2020, Công an xã Nghi Xá nhận được trình báo một công nhân quê Đô Lương ở trọ tại xóm 11, Nghi Xá về việc bị kẻ gian cạy cửa trộm một máy đo laze.

Ngay lập tức, công an xã vào cuộc kiểm tra, xác minh sơ bộ và báo cáo cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Nghi Lộc. Chỉ 45 phút sau, tên trộm táo tợn Ngô Quang Cường (SN 1993) bị bắt giữ cùng tang vật.

Công an phát hiện trong phòng trọ của Cường có một máy cưa điện, là tang vật của một vụ trộm khác thực hiện cùng ngày chưa kịp tẩu tán. Đây cũng là vụ trộm có thời gian phá án kỷ lục nhất mà Công an xã Nghi Xá tham gia thực hiện.

Ngăn chặn các nguy cơ dễ phát sinh tội phạm, không chỉ cần mỗi nỗ lực của ngành công an mà cần có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội và ý thức phòng ngừa, nêu cao cảnh giác của người dân.

Cùng với trách nhiệm của lực lượng công an xã, sự đồng thuận của chính quyền và người dân được xác định là "hạt nhân" trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bình yên xóm làng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc... Phòng từ xa để ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm luôn là nhiệm vụ được công an các xã chú trọng triển khai.

Bằng sự vận động người dân, doanh nghiệp, nhiều xã đã xây dựng được hệ thống camera cộng đồng và biến thành tai mắt trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm từ cơ sở.

Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, trưởng Công an xã Nam Lĩnh (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết: "Tháng 6 vừa qua, chúng tôi đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tại 12 vị trí trọng điểm về an ninh trật tự, trị giá 120 triệu đồng do người dân và doanh nghiệp đóng góp.

Những hình ảnh được hệ thống camera an ninh ghi lại và lưu trữ giúp lực lượng công an xã nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; phục vụ tốt công tác truy xét, xử lý chính xác các vụ việc liên quan về an ninh trật tự, từ đó kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm của các loại đối tượng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn".

Sau hơn 2 năm, tỉnh Nghệ An đã bố trí hơn 2.250 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm chức danh công an tại 428/428 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Nghệ An đã được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao và tạo điều kiện trong triển khai. Nhờ gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, lực lượng công an chính quy ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần làm thay đổi căn bản tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng ổn định và bình yên hơn.

(Còn tiếp...)

Nội dung: Hoàng Lam

Ảnh: Hoàng Lam - Công an Nghệ An

Thiết kế: Đỗ Diệp

16/08/2022