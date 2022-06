Hơn 48.000 công an chính quy về xã, thị trấn làm việc

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 22, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lực lượng công an nhân dân đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng).

Ông Tỏ nhấn mạnh, hội nghị hôm nay đánh giá toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Đồng thời, hội nghị cũng xác định cụ thể về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhằm góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy tại hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, tính đến ngày 14/5, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc (sớm hơn 6 tháng so với quy định).

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng).

Công an các địa phương đã tham mưu thành lập Chi bộ công an xã, thị trấn; trong đó có hơn 8.200 Trưởng Công an xã, thị trấn tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy xã, hơn 1.500 cán bộ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công an xã, thị trấn cũng được chú trọng. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của công an xã, thị trấn được quan tâm, ban đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, có nhiều chuyển biến tích cực.

Tính đến tháng 5/2022, Bộ Công an đã dành hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư cho công an xã, thị trấn trong toàn quốc. UBND các cấp đã quan tâm hơn đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn chính quy; trong đó đã bố trí tổng kinh phí hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư cho công an xã, thị trấn chính quy.

Ông Xô cho biết thêm, khắc phục những khó khăn ban đầu, ngay từ khi được điều động về địa bàn xã, thị trấn, lực lượng công an xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác, thực hiện đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm "Công an tìm đến dân", "gần dân, hiểu dân", "lúc dân cần, lúc dân khó có công an".

Công an xã, thị trấn đã nỗ lực triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chất lượng công tác tham mưu của công an xã, thị trấn cho cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo đảm an ninh, trật tự được nâng cao. Từ đó, tình hình an ninh, trật tự tại các xã, thị trấn hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt.

"Từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an xã, thị trấn đã tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ; xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc...", ông Xô thông tin tại hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Tiến Dũng).

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong xây dựng công an xã, thị trấn chính quy thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện đã cho thấy, chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. Chủ trương này ngày càng nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Tiến Dũng).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương đối với việc xây dựng công an xã, thị trấn thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện trong thời gian tới.