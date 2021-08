Có xe container lén chở hàng chục người "thông chốt" vào Hải Phòng

Dân trí Theo bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng, lực lượng chức năng đã phát hiện có những xe container cho hàng chục người trốn bên trong để "thông chốt".

Lực lượng chức năng phát hiện có những xe container cho hàng chục người trốn trong thùng (Ảnh minh họa).

Cũng theo bà Xanh, trước tình trạng người từ TPHCM đi, đến Hải Phòng tương đối nhiều, thành phố đang khẩn trương thực hiện cách ly, phòng chống dịch Covid-19 đối với các trường hợp này.

Cụ thể trước đó, vào sáng 1/8, có hơn 100 người từ TPHCM tới chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 khu vực chân cầu Nghìn - QL 10 (thuộc huyện Vĩnh Bảo).

Để giải phóng lượng người này, thừa lệnh Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, bà Phạm Thu Xanh đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khẩn trương lấy mẫu, xét nghiệm RT-PCR;

Giao Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo tập trung giải quyết phân luồng những trường hợp nào đã có xe trở về đến chốt, yêu cầu công an chốt dẫn đường đưa thẳng vào khu cách ly tập trung tại khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Đối với những trường hợp phải giải quyết bằng xe của Trung tâm Y tế và xe của Trung tâm Cấp cứu 115, giao Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển người vào khu cách ly tập trung;

Đề nghị Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Công an tại chốt đảm bảo an ninh trật tự giãn cách xã hội ở chốt;

Giao Trung tâm Y tế quận Lê Chân triển khai tiếp nhận toàn bộ số người từ TPHCM của Chốt cầu Nghìn chuyển vào khu cách ly tập trung tại khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, thực hiện cách ly theo quy định.

Bà Phạm Thu Xanh cũng lưu ý tất cả các chốt hiện nay người dân của các tỉnh phía Nam, đặc biệt TPHCM đang có biểu hiện chạy dịch về Hải Phòng cho an toàn, lực lượng chức năng phát hiện đã có những xe container cho hàng chục người trốn ở trong.

Do đó yêu cầu các chốt kiểm soát chặt chẽ tất cả những người trên các xe container, xe chở hàng, chỉ có những người có xét nghiệm PCR âm tính của những vùng không bị cách ly theo Chỉ thị 16 mới được vào thành phố. Tất cả những người khác của các tỉnh đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 đều phải đưa đi cách ly tập trung.

An Nhiên